08:08
7 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Гнев Путина. Запрет курса валют в России
      Вєсті Кремля
      21:40, 6 декабря
      Вести.UA. Украинский аналог Пугачевой и Галкина. Радикальная идея Ляшко
      Вєсті.UA
      20:30, 6 декабря
      Как в борьбе за санаторий "Красные зори" сошлись заядлые одесские схемщики и ярые коммунисты
      ЦРУ
      09:01, 5 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская гигиена
      Згадати все
      22:30, 4 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      В Украину не пустили еще четырех журналисток из России

      62 Читати новину українською
      В Украину не пустили четырех российских журналисток
      В Украину не пустили четырех российских журналисток / Фото из открытых источников

      Пограничники не пустили на территорию Украины российскую журналистку-расследовательницу Анастасию Дроздову и еще трех ее коллег.

      Об этом сама Дроздова сообщила в своем Facebook.

      Читайте также: Как иностранному журналисту попасть в Крым на время военного положения: обновленная инструкция от МИП

      Мы боролись сутки. До самой последней минуты. Мои полтора суток без сна, все как в фильме "Терминал". Но во въезде в Украину мне все-таки отказали,
      – написала она.

      Известно, что Дроздова является журналисткой сети журналистов-расследователей SCOOP.

      Кроме нее, в Украину также не пустили журналистку издания "Старая Русь" Елену Николаеву, Юлию Никитину из издания "Фонтанка", а также Елену Владыкину — журналистку российской газеты "Мой район", пишет "Громадське" со ссылкой на собственные источники.

      Все журналистки пытались въехать в Украину через аэропорт "Борисполь" под Киевом.

      Напомним, накануне в Украину не пустили двух российских журналистов – главного редактора российского издания "Такие дела" Анастасию Лотареву и корреспондентку телеканала "Дождь" Евгению Зобнину. Причина – обе женщины не смогли подтвердить цель своего визита.

      Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет за незначительным исключением. Запрет продлится на время действия военного положения. Однако для граждан Украины, следующих с территории РФ, не существует никаких ограничений пересечения границы и проезда в Украину.

      Почему Украина запретила въезд мужчинам-гражданам России?Президент Украины Петр Порошенко объяснил, что на такой шаг государство пошло, "чтобы Россия не формировала в Украине отряды "частных" армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных сил РФ. Чтобы не дать россиянам осуществить в Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году".

       

      Теги: Украина – Россия Новости России Новости Украины Новости политики Госпогранслужба Запрет въезда россиянам в Украину журналисты
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Какие дела НАБУ аномально долго не рассматриваются в судах: рейтинг
      6 декабря , 22:51 Какие дела НАБУ аномально долго не рассматриваются в судах: рейтинг
      71
      У держави немає надійніших союзників, аніж її армія та флот: хто руйнував та відбудовував ЗСУ
      6 декабря , 20:30 У держави немає надійніших союзників, аніж її армія та флот: хто руйнував та відбудовував ЗСУ
      Артем Овдієнко 1044
      Софийский собор может стать главным для УПЦ: 10 фактов о нем
      6 декабря , 19:02 Софийский собор может стать главным для УПЦ: 10 фактов о нем
      Світлана Попова 351
      Россия мечется: очередная информационая атака на Томос
      6 декабря , 19:00 Россия мечется: очередная информационая атака на Томос
      Блог Медіа 2579
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
      6 декабря , 18:13 Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
      Інна Жолобович 205162
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Клиническая больница "Феофания" бесплатно лечит пострадавших майдановцев
       26 февраля 2014 , 08:13 2
      Единая поместная церковь: о преимуществах и проблемах украинской автокефалии
       24 апреля , 19:01
      В Украине установили рекорд по экономичному вождению в реальных условиях
       20 октября , 11:15
      Мариуполь одолел Зарю благодаря дублю Борячука
       20 октября , 16:03
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук