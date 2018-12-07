В Украину не пустили еще четырех журналисток из России

Пограничники не пустили на территорию Украины российскую журналистку-расследовательницу Анастасию Дроздову и еще трех ее коллег.

Об этом сама Дроздова сообщила в своем Facebook.

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Мы боролись сутки. До самой последней минуты. Мои полтора суток без сна, все как в фильме "Терминал". Но во въезде в Украину мне все-таки отказали,

– написала она.

Известно, что Дроздова является журналисткой сети журналистов-расследователей SCOOP.

Кроме нее, в Украину также не пустили журналистку издания "Старая Русь" Елену Николаеву, Юлию Никитину из издания "Фонтанка", а также Елену Владыкину — журналистку российской газеты "Мой район", пишет "Громадське" со ссылкой на собственные источники.

Все журналистки пытались въехать в Украину через аэропорт "Борисполь" под Киевом.

Напомним, накануне в Украину не пустили двух российских журналистов – главного редактора российского издания "Такие дела" Анастасию Лотареву и корреспондентку телеканала "Дождь" Евгению Зобнину. Причина – обе женщины не смогли подтвердить цель своего визита.



Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет за незначительным исключением. Запрет продлится на время действия военного положения. Однако для граждан Украины, следующих с территории РФ, не существует никаких ограничений пересечения границы и проезда в Украину.

Почему Украина запретила въезд мужчинам-гражданам России?Президент Украины Петр Порошенко объяснил, что на такой шаг государство пошло, "чтобы Россия не формировала в Украине отряды "частных" армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных сил РФ. Чтобы не дать россиянам осуществить в Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году".