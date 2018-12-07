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      В Україну не пустили ще чотирьох журналісток з Росії

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      В Україну не пустили чотирьох російських журналісток
      В Україну не пустили чотирьох російських журналісток / Фото з відкритих джерел

      Прикордонники не пустили на територію України російську журналістку-розслідувачку Анастасію Дроздову та ще трьох її колег.

      Про це сама Дроздова повідомила у своєму Facebook.

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      Ми билися добу. До самої останньої хвилини. Мої півтори доби без сну, все як у фільмі "Термінал". Але у в'їзді в Україну мені все-таки відмовили,
      – написала вона.

      Відомо, що Дроздова є журналісткою мережі журналістів-розслідувачів SCOOP.

      Окрім неї, до України також не пустили журналістку видання "Старая Русь" Олену Ніколаєву, Юлію Нікітіну з видання "Фонтанка", а також Олену Владикіну — журналістку російської газети "Мой район", пише "Громадське" з посиланням на власні джерела.

      Усі журналістки намагалися в'їхати в Україну через аеропорт "Бориспіль" під Києвом.

      Нагадаємо, напередодні в Україну не пустили двох російських журналісток – головного редактора російського видання "Такі справи" Анастасію Лотареву та кореспондентку телеканалу "Дождь" Євгенію Зобніну. Причина – обидві жінки не змогли підтвердити мету свого візиту.

      Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в'їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком від 16 до 60 років за незначним винятком. заборона триватиме на час дії воєнного стану. Проте для громадян України, які прямують з території РФ, не існує жодних обмежень перетину кордону та проїзду в Україну.

      Чому Україна заборонила в’їзд чоловікам-громадянам Росії?Президент України Петро Порошенко пояснив, що на такий крок держава пішла, "щоб Росія не формувала в Україні загони "приватних" армій, які насправді є представниками Збройних сил РФ. Щоб не дати росіянам здійснити в Україні ті операції, які вони планували ще у 2014 році". 

       

      Теги: Україна – Росія Новини Росії журналісти Заборона в’їзду росіянам в Україну Держприкордонслужба Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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