В Україну не пустили ще чотирьох журналісток з Росії

Прикордонники не пустили на територію України російську журналістку-розслідувачку Анастасію Дроздову та ще трьох її колег.

Про це сама Дроздова повідомила у своєму Facebook.

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Ми билися добу. До самої останньої хвилини. Мої півтори доби без сну, все як у фільмі "Термінал". Але у в'їзді в Україну мені все-таки відмовили,

– написала вона.

Відомо, що Дроздова є журналісткою мережі журналістів-розслідувачів SCOOP.

Окрім неї, до України також не пустили журналістку видання "Старая Русь" Олену Ніколаєву, Юлію Нікітіну з видання "Фонтанка", а також Олену Владикіну — журналістку російської газети "Мой район", пише "Громадське" з посиланням на власні джерела.

Усі журналістки намагалися в'їхати в Україну через аеропорт "Бориспіль" під Києвом.

Нагадаємо, напередодні в Україну не пустили двох російських журналісток – головного редактора російського видання "Такі справи" Анастасію Лотареву та кореспондентку телеканалу "Дождь" Євгенію Зобніну. Причина – обидві жінки не змогли підтвердити мету свого візиту.



Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в'їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком від 16 до 60 років за незначним винятком. заборона триватиме на час дії воєнного стану. Проте для громадян України, які прямують з території РФ, не існує жодних обмежень перетину кордону та проїзду в Україну.

Чому Україна заборонила в’їзд чоловікам-громадянам Росії?Президент України Петро Порошенко пояснив, що на такий крок держава пішла, "щоб Росія не формувала в Україні загони "приватних" армій, які насправді є представниками Збройних сил РФ. Щоб не дати росіянам здійснити в Україні ті операції, які вони планували ще у 2014 році".