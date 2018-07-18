Голові Союзу журналістів Росії Соловйову заборонили в’їзд в Україну: відомий термін і причина

Очільнику Союзу журналістів Російської Федерації Володимиру Соловйову ще в лютому 2018 року було заборонено в’їзд в Україну терміном на три роки через відвідування окупованого Криму.

Про це сьогодні, 18 липня, повідомила прес-служба Незалежної медіа профспілки України, оприлюднивши відповідь Департаменту захисту національної державності СБУ на свій інформаційний запит.

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В інтересах організації національної безпеки України, 22 лютого 2018 року громадянину Росії Соловйову Володимиру Геннадійовичу оголошено постанову про заборону в'їзду в Україну терміном на три роки,

– йдеться у відповіді Департаменту захисту національної державності СБУ.

У медіапрофспілці зазначили, що 27 лютого Конфедерація журналістських організацій України (КЖОУ) оприлюднила заяву щодо протизаконної діяльності в Україні голови СЖР Соловйова. У цій заяві КЖОУ звернула увагу "на антиукраїнську діяльність на території анексованого Росією Криму громадянина РФ, очільника Союзу журналістів Росії Володимира Соловйова".

"У заяві йшлося про те, що під час перебування на Кримському півострові в лютому 2018 року голова СЖР зустрічався зі ставлеником Кремля - "головою республіки" Сергієм Аксьоновим та іншими особами – "представниками кримської "влади" та проросійських організацій". Під час цих зустрічей Соловйов, за даними КЖОУ, обговорив питання взаємодії та напрями подальшої співпраці, плани спільних інформаційних заходів, а також нагородив кримських активістів інформаційної сфери відзнаками СЖ Росії "за заслуги"", – додали у прес-службі.

Як зазначили у КЖОУ, вони вважають такі дії Соловйова неприпустимими, такими, що суперечать українським національним інтересам, і загрожують інформаційній та державній безпеці України.