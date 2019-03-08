Пропагандисту Кремля из Австрии запретили въезд на территорию Украины

Украина запретила въезд на свою территорию шефу украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу. Срок действия запрета составляет 1 год.

Как сообщила нардеп Ольга Червакова на своей странице в Facebook, ее источники в СБУ называют причиной то, что австрийский журналист представлял угрозу для национальной безопасности . По словам народной избранницы, Вершютц работал по кремлевскими темниками.

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С начала вооруженного конфликта в Крыму и на Донбассе Вершютц освещал события в Украине, широко используя штампы кремлевской пропаганды, тиражируя фейки от Russia Today, дискредитирующие деятельность Вооруженных сил Украины, отрицающие агрессию Российской Федерации против Украины, а боевиков регулярной армии РФ позиционирующие "ополченцами" ,

– убеждает она.

Червакова со ссылкой на правоохранителей добавляет, что, кроме вышеупомянутого, австриец в течение последних четырех лет посещал временно оккупированные территории Донецкой, Луганской областей и Крыма через неконтролируемые пункты пропуска с территории Российской Федерации, а это является нарушением порядка пересечения украинской границы. Также политик напомнила, что за подобные действия в 2017 году Украина не пустила на Евровидение в Киев певицу Юлию Самойлову , а в целом въезд запрещен более 1300 иностранцам.

Скандал вокруг Вершютца

27 декабря 2018 года популярная газета в Австрии Kronen Zeitung вышла под заголовком: "Агент Кремля". Репортер ORF опасается за свою жизнь в Украине" . В материале 57-летний журналист заявлял, что опасается за свою жизнь в Украине, поскольку здесь, якобы, "действуют военизированные, ультранационалистические группы, что угрожают журналистам, критикуют украинскую власть и пытаются быть объективными".

Как убеждает Червакова, причиной такого неожиданного страха стало то, что в октябре 2018 года интернет-сайт posipaka.org (проект аналитического центра "Центр исследований армии, конверсии и разоружения") внес Кристиана Вершютца в списки "Прислужник – агент Кремля".

"Это созданный общественными активистами список ватников, которые работают по кремлевскими темниками", – пояснила она.

Что говорят о Вершютце активисты? В конце июля 2018 года он обнародовал свой репортаж о посещении оккупированного Крыма, в котором утверждал об "успехах РФ в строительстве аэропорта в Симферополе и строительстве Крымского моста". В публикации журналист также приводит фрагменты интервью с так называемым "министром туризма" Крыма, а также местными предпринимателями, в которых утверждается о "значительном прогрессе в развитии полуострова с момента его добровольного присоединения к РФ, а также о постепенном преодолении международной изоляции Крыма".



Другой репортаж касался "улучшение жизни крымскотатарского народа на территории полуострова". В начале видеоматериала автор пытался изобразить проукраинских крымскотатарских активистов разрозненными маргинализированными лицами, на фоне которых коллаборационистское движение "Единство Крыму" представлено высокообразованным и культурным. При этом приводится высказывание одного из представителей движения, в котором утверждается, что "только Владимир Путин полностью реабилитировал татар. И именно при России стало возможным строительство главной мечети, ведь украинская власть не выдавала ни земли под застройку, ни разрешения на строительство".



Виртуальная идентичность несколько отличается от его телевизионного образа и характеризуется тенденциозностью в освещении событий в Украине. Например, очень забавляет, когда он без комментариев помещает на своей странице фейк от Russia Today. Его виртуальные комментаторы радостно разносят это по всему немецкоязычном интернета и проклинают "нечеловеческую хунту".

"Заявление Вершютца стала поводом для настоящей истерики кремлевской пропаганды. В тот же день на "Первом канале" российского ТВ вышел сюжет о "кровавой хунте", что преследует свободу слова в Украине. Такие же сюжеты были на Russia Today, на пророссийских интернет-ресурсах . Теперь Вершютц – звезда не только австрийского, а и российского телевизора и интернета ", – подчеркнула Червакова.

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Как отреагировала Вена на запрет въезда Вершютцу

Запрет въезда на территорию Украины Вершютцу уже осудила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Запрет въезда корреспонденту ORF Кристиану Вершютцу в Украину является актом цензуры, что неприемлемо в Европе. Мы осуждаем этот подход, полностью несовместимый с европейскими фундаментальными ценностями, и призываем к немедленной отмене запрета,

– отметила подруга Путина.

Das Einreiseverbot für ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz in die Ukraine ist ein in Europa inakzeptabler Akt der Zensur. Wir verurteilen dieses mit europäischen Grundwerten völlig unvereinbare Vorgehen und fordern die sofortige Aufhebung des Verbots. — Karin Kneissl (@Karin_Kneissl) March 7, 2019

Это уже не первое заявление австрийского министра о притеснениях свободы прессы в Украине, насилии и угроз в отношении журналистов.

"Ни одного факта притеснений, угроз или насилия дипломат не привела. Очевидно, потому что их просто нету. Напомню, это та самая Кнайсль, которая заняла свое место в коалиционном правительстве по квоте праворадикальной Австрийской партии свободы с очень пророссийской репутацией. У меня нет оснований утверждать, что сделать это бессмысленное заявление ее попросил сам Путин, но я точно знаю, что она не имела никаких оснований присоединяться к позорному антиукраинскому представлению, срежиссированному кремлевскими кураторами ", – отметила Червакова.

Нардеп считает, что целью этой ситуации было создать фон для физической атаки на самого Вершютца в Украине руками российских спецслужб, чтобы "повесить" это на украинскую власть.

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Запрет въезда Вершютцу: какие выводы

По мнению Черваковой, это вынужденный шаг со стороны украинских силовиков и способ обезопасить не только Украину от пропагандитських воздействий, а и самого журналиста, от удара, которому он себя подверг.

"Другого способа фактически не было, потому что правоохранители не получили ни от австрийского журналиста, ни от австрийского правительства никакой конкретики о том, кто угрожал, когда и каким образом. Следовательно, не было никакой возможности установить, откуда происходит опасность и как ее предупредить", – отметила парламентарка.

По ее словам, закрытие въезда никак не помешает ему и дальше "критиковать" украинскую власть на том же ORF или в других СМИ, но "уже не опасаясь "кровавой хунты", "укрофашистив" и других фантомов".

"Насколько я знаю, корпункт телеканала продолжает существовать и беспрепятственно работать в Украине. Так же, как и другие австрийские журналисты, группа которых в конце февраля посетила подконтрольные территории Донбасса с целью изучения гуманитарной ситуации в зоне конфликта. Мне достоверно известно, что аккредитацию в ООС все они получили без всякой проблемы", – констатировала она.

Украина уже не первый раз запрещает въезд на свою территорию иностранным журналистам, однако ранее это в основном касалось граждан России. В частности, в начале декабря 2018 года украинские пограничники не пропустили шесть представительниц СМИ из страны агрессора:

– Елена Николаеву из издания "Старая Русь",

– Юлию Никитину из издания "Фонтанка",

– Елена Владыкину – журналистку российской газеты "Мой район",

– Анастасию Дроздову – журналистку и координатора проекта поддержки журналистских расследований Muckrakers-Russia,

– Анастасию Лотареву – главного редактора российского издания "Такие дела",

– Евгению Зобнина – корреспондентку телеканала "Дождь".

Кроме того, летом стало известно, что из-за посещения оккупированного Крыма сроком на три года запрещен въезд главе Союза журналистов Российской Федерации Владимиру Соловьеву.