В Україну заборонили ввозити 19 російських книг, які містять пропаганду

Держкомтелерадіо не видало дозволи на ввезення в Україну з Росії 19 книг. Усі ці книги містять ознаки пропаганди держави-агресора.

Відмову в дозволах видано на підставі висновків експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції.

Ознаки російської пропаганди знайшли у кількох книгах московського видавництва "Альпина Паблишер". Під заборону потрапила книга бізнес-консультанта Сергія Бехтерєва "Как работать в рабочее время: правила победы над офисным хаосом". Вона побудована на прикладах роботи владних структур Росії.

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Заборонена для ввезення в Україну книга

Ввозити в Україну не можна і книгу Ігоря Намаконова "Кроссфит мозга: Как подготовить себя к решению нестандартных задач". У книзі містяться слова "Россия удивительная и удивляющая страна, а мы, ее граждане, удивительные люди".

Під заборону потрапила книга журналістки московських видань Ніно Біліходзе "Грузинская кухня: любовь на вкус". У книзі використані коментарі росіян, які в Україні перебувають під санкціями.

Також в Україні не продаватимуть книгу Наталії Малиновської "Записки практикующей ведьмы". Усе тому, що передмова до книги рекламує російські пропагандистські телеканали.



Заборонена для ввезення в Україну книга

Не потраплять в Україну і низка дитячих книжок та книги авторів радянської доби, в оформленні яких використана комуністична символіка.

До українських книгарень не потрапить книга російського автора Мартина Догерті "Мир викингов. Повседневная жизнь Детей Одина". У цій книзі фальсифікуються історичні факти, а культурні пам’ятки доби Київської Русі називаються російськими.

Чому в Україну забороняють ввозити російські книги? У 2017 році в Україні запрацював закон щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту. Відповідно до закону, в Україну не можна ввозити видавничу продукцію, яка за змістом спрямована на ліквідацію незалежності держави, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності, підрив безпеки держави, незаконне захоплення державної влади тощо.