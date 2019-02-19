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      В Україну заборонили ввозити 19 російських книг, які містять пропаганду

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      В Україну заборонили ввозити 19 російських книг, які містять пропаганду
      В Україну заборонили ввозити 19 російських книг, які містять пропаганду / Ілюстративне фото

      Держкомтелерадіо не видало дозволи на ввезення в Україну з Росії 19 книг. Усі ці книги містять ознаки пропаганди держави-агресора.

      Відмову в дозволах видано на підставі висновків експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції.

      Ознаки російської пропаганди знайшли у кількох книгах московського видавництва "Альпина Паблишер". Під заборону потрапила книга бізнес-консультанта Сергія Бехтерєва "Как работать в рабочее время: правила победы над офисным хаосом". Вона побудована на прикладах роботи владних структур Росії.

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      Заборона ввезення Україна російські книги
      Заборонена для ввезення в Україну книга

      Ввозити в Україну не можна і книгу Ігоря Намаконова "Кроссфит мозга: Как подготовить себя к решению нестандартных задач". У книзі містяться слова "Россия удивительная и удивляющая страна, а мы, ее граждане, удивительные люди".

      Під заборону потрапила книга журналістки московських видань Ніно Біліходзе "Грузинская кухня: любовь на вкус". У книзі використані коментарі росіян, які в Україні перебувають під санкціями.

      Також в Україні не продаватимуть книгу Наталії Малиновської "Записки практикующей ведьмы". Усе тому, що передмова до книги рекламує російські пропагандистські телеканали.

      російські книги література пропаганда заборона ввезення Україна
      Заборонена для ввезення в Україну книга

      Не потраплять в Україну і низка дитячих книжок та книги авторів радянської доби, в оформленні яких використана комуністична символіка.

      До українських книгарень не потрапить книга російського автора Мартина Догерті "Мир викингов. Повседневная жизнь Детей Одина". У цій книзі фальсифікуються історичні факти, а культурні пам’ятки доби Київської Русі називаються російськими.

      Чому в Україну забороняють ввозити російські книги? У 2017 році в Україні запрацював закон щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту. Відповідно до закону, в Україну не можна ввозити видавничу продукцію, яка за змістом спрямована на ліквідацію незалежності держави, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності, підрив безпеки держави, незаконне захоплення державної влади тощо.

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      Теги: Новини України Російська пропаганда Література Книги Україна – Росія Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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