11:10
19 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Благання до Путіна. Універсіада з ялинками в Росії
      Вєсті Кремля
      20:14, 18 лютого
      Вєсті.UA: Чому Каплін запозичив передвиборчу програму у Гітлера. Ораторські таланти Кличка
      Вєсті.UA
      19:15, 18 лютого
      Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали
      ЦРУ
      09:00, 15 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК

      Facebook заблокував проекти Russia Today: пропагандисти обурені рішенням соцмережі

      177 Читать новость на русском
      Ридус
      Ридус / https://www.ridus.ru/

      Соцмережа Facebook заблокувала низку проектів російського телеканалу Russia Today, відомого пропагандистського ресурсу Кремля. У РФ вважають, що таке рішення Facebook прийняв за наведенням CNN.

      Так, соцмережа заблокувала проект In the Now, який належить RT, та інші, пов’язані з ними проекти.

      Читайте також: Українські військові нагородили пропагандистку Скабєєву грамотою

      Про це на своїй сторінці у Twitter написала головний редактор прокремлівського мовника Маргарита Симоньян.

      У нас був дочірній проект англійською, In the Now. Проект був дико успішний – 2,5 мільярда переглядів і 4 мільйони підписників тільки на Facebook! CNN, за наводкою фонду, що фінансується Держдепом і НАТО, зробили матеріал про те, що цей проект фінансується з Росії. І поставили запитання Facebook, мовляв, як же так – російське втручання і ось це все? Facebook тут же нас заблокував!
      – написала вона у Twitter.

      Симоньян додала, що Facebook, видаливши цей проект, не висунув жодних звинувачень. Так, у RT переконані: єдиною причиною блокування є те, що проект має державне фінансування з Росії.

      Читайте також: Держдума Росії дала старт закону про "суверенний інтернет": що це означає

      In the Now, а також пов’язані з ним Soapbox, Back Then та Waste-Ed, належать берлінській компанії Maffick Media. У згаданому Симоньян матеріалі CNN було вказано, що Maffick Media фінансується російським урядом, але не афішує це.

      Також CNN звинуватив In the Now в тому, що через цей проект Кремль поширює серед молоді на Заході ліві ідеї.

      blog_ava
      Як запуск "Північного потоку-2" вплине на збройний конфлікт на Донбасі?
      сьогодні
      4090
      Теги: Facebook Російська пропаганда Новини політики Соцмережі Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Розвідка США: Росія намагалась одурити весь світ, – The Daily Beast
      сьогодні , 10:01 Розвідка США: Росія намагалась одурити весь світ, – The Daily Beast
      Світові Медіа 2473
      Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      18 лютого , 14:30 Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      Євгенія Мазур 1
      "У нас только одно ЧП – наш президент идиот": почему американцы все больше ненавидят Трампа
      сьогодні , 00:00 "У нас только одно ЧП – наш президент идиот": почему американцы все больше ненавидят Трампа
      Іван Яковина 1078
      Фантастичні тарифи на газ: що задумала влада
      18 лютого , 23:00 Фантастичні тарифи на газ: що задумала влада
      Тетяна Мартинюк 1634
      Алкоголь у небезпеці: в українців заберуть міцні напої?
      18 лютого , 22:05 Алкоголь у небезпеці: в українців заберуть міцні напої?
      Наталія Лебідь 1949
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук