Facebook заблокував проекти Russia Today: пропагандисти обурені рішенням соцмережі

Соцмережа Facebook заблокувала низку проектів російського телеканалу Russia Today, відомого пропагандистського ресурсу Кремля. У РФ вважають, що таке рішення Facebook прийняв за наведенням CNN.

Так, соцмережа заблокувала проект In the Now, який належить RT, та інші, пов’язані з ними проекти.

Про це на своїй сторінці у Twitter написала головний редактор прокремлівського мовника Маргарита Симоньян.

У нас був дочірній проект англійською, In the Now. Проект був дико успішний – 2,5 мільярда переглядів і 4 мільйони підписників тільки на Facebook! CNN, за наводкою фонду, що фінансується Держдепом і НАТО, зробили матеріал про те, що цей проект фінансується з Росії. І поставили запитання Facebook, мовляв, як же так – російське втручання і ось це все? Facebook тут же нас заблокував!

– написала вона у Twitter.

У нас был дочерний проект на английском, In the Now. Проект был дико успешным - 2,5 миллиарда просмотров и 4 миллиона подписчиков только в Facebook!



CNN, по наводке фонда, финансируемого Госдепом и НАТО, сделали материал о том, что этот проект финансируется из России. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 18 февраля 2019 г.

Симоньян додала, що Facebook, видаливши цей проект, не висунув жодних звинувачень. Так, у RT переконані: єдиною причиною блокування є те, що проект має державне фінансування з Росії.

In the Now, а також пов’язані з ним Soapbox, Back Then та Waste-Ed, належать берлінській компанії Maffick Media. У згаданому Симоньян матеріалі CNN було вказано, що Maffick Media фінансується російським урядом, але не афішує це.

Если проблема в том, что в названии проекта не было громко указано, что он финансируется из России, так у радио 'Свобода' такого тоже не указано.

И ничего, вещают спокойно. И не только они.



Ч.Т.Д. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 18 февраля 2019 г.

Також CNN звинуватив In the Now в тому, що через цей проект Кремль поширює серед молоді на Заході ліві ідеї.