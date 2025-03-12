У пропагандистів Владіміра Путіна увімкнувся режим торгу. Це 24 Каналу зауважив керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

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"Я зараз бачу увімкнення режиму торгу. Що робить зараз російська пропаганда? Вони актуалізують старі заяви Путіна. Наприклад, за січень, де він вимагав не короткострокового перемир'я, а усунення першопричин війни", – сказав він.

Також пропагандисти зараз повертаються до заяви Путіна, коли він висловлював межі для початку перемовин. Це повернення до формату переговорів у Стамбулі 2022 року, також територіальні реалії.

Зверніть увагу! У Росії відреагували на пропозицію про 30-денне припинення вогню, яка обговорювалась у Джидді. Речниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова заявила, що Росія буде думати про подальші кроки, але її позиція формується не за кордоном. За її словами, потрібно слідкувати за новинами саме з Москви, адже "головні заяви лунатимуть там".

Росіяни будуть "валити" ці домовленості

Керівник Центру аналізу та стратегій зазначив, що переговори у Джидді пропаганда транслювала максимально нейтрально. Очевидно, що росіяни не хочуть продемонструвати американцям, що вони не зацікавлені. У такий спосіб вони торгуються.

Кремль хоче, щоб американці зняли санкції, повернули Росію до "Великої вісімки" і так далі. Зараз Росія не розглядає цей процес як той, який може привести до завершення війни. Путін розглядає це як можливості послабити позицію Заходу щодо кремлівського режиму, частково повернути втрачені позиції. Ймовірно, позиція Кремля буде відома після телефонного контакту між Дональдом Трампом та російським диктатором.

Вони навіть можуть політично погодитись на режим припинення вогню. Але Єрмак вказав, що наступного тижня будуть зустрічатися і пропрацьовувати технічну сторону режиму припинення вогню. Уся суть в деталях. Росіяни можуть цю тему завалити на технічному рівні, не погоджуючись на ті чи інші варіанти контролю за режимом припинення вогню,

– припустив Ігор Чаленко.

На його думку, технічно окупанти будуть робити все, щоб припинення вогню не було. Однак російська пропаганда продовжить розповідати, що нібито вони "хочуть миру".