У пропагандистов Владимира Путина включился режим торга. Это 24 Каналу отметил руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

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"Я сейчас вижу включение режима торга. Что делает сейчас российская пропаганда? Они актуализируют старые заявления Путина. Например, за январь, где он требовал не краткосрочного перемирия, а устранения первопричин войны", – сказал он.

Также пропагандисты сейчас возвращаются к заявлению Путина, когда он выражал рамки для начала переговоров. Это возвращение к формату переговоров в Стамбуле 2022 года, также территориальные реалии.

Обратите внимание! В России отреагировали на предложение о 30-дневном прекращении огня, которое обсуждалось в Джидде. Спикер МИД страны-агрессора Мария Захарова заявила, что Россия будет думать о дальнейших шагах, но ее позиция формируется не за рубежом. По ее словам, нужно следить за новостями именно из Москвы, ведь "главные заявления будут звучать там".

Россияне будут "валить" эти договоренности

Руководитель Центра анализа и стратегий отметил, что переговоры в Джидде пропаганда транслировала максимально нейтрально. Очевидно, что россияне не хотят продемонстрировать американцам, что они не заинтересованы. Таким образом они торгуются.

Кремль хочет, чтобы американцы сняли санкции, вернули Россию в "Большую восьмерку" и так далее. Сейчас Россия не рассматривает этот процесс как тот, который может привести к завершению войны. Путин рассматривает это как возможности ослабить позицию Запада относительно кремлевского режима, частично вернуть утраченные позиции. Вероятно, позиция Кремля будет известна после телефонного контакта между Дональдом Трампом и российским диктатором.

Они даже могут политически согласиться на режим прекращения огня. Но Ермак указал, что на следующей неделе будут встречаться и прорабатывать техническую сторону режима прекращения огня. Вся суть в деталях. Россияне могут эту тему завалить на техническом уровне, не соглашаясь на те или иные варианты контроля за режимом прекращения огня,

– предположил Игорь Чаленко.

По его мнению, технически оккупанты будут делать все, чтобы прекращения огня не было. Однако российская пропаганда продолжит рассказывать, что якобы они "хотят мира".