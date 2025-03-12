Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-секретаря министерства иностранных дел России Марии Захаровой.
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Россия формирует свою позицию
Мария Захарова после переговоров США и Украины в Саудовской Аравии заявила, что Россия будет думать о дальнейших шагах, и ее позиция формируется не за рубежом. Пресс-секретарь российского МИД подчеркнула, что нужно следить за новостями именно из Москвы, ведь главные заявления будут звучать там.
Формирование позиции России происходит не за рубежом в результате каких-то договоренностей или усилий каких-то сторон. Формирование позиции России происходит внутри России,
– отметила Захарова.
Напомним, от Кремля ожидается решение о возможности 30-дневного прекращения огня. Украина уже дала свое согласие на приостановление боевых действий, которое предложили США. Но когда начнется этот отсчет и вообще он будет, зависит от решения российской стороны.
Сейчас в США готовятся к переговорам с Москвой. Государственный секретарь Марко Рубио сказал, что России передадут предложение о 30-дневном "перемирии" в Украине. Соединенные Штаты надеются на согласие руководства страны.
Прекращение огня продлится всего 30 дней, ведь это не замораживание конфликта, а первый шаг для справедливого завершения войны.