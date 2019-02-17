Українські військові нагородили пропагандистку Скабєєву грамотою
З нагоди дня військового кореспондента українські військові вирішили нагородити грамотою відому російську пропагандистку Ольгу Скабєєву, яку тепер жартома називають "зливний бачок".
Про це на своїй сторінці у Facebook написав офіцер Збройних Сил Анатолій Штефан з позивним "Штірліц". Також він оприлюднив фото цієї грамоти.
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Нагороджується російська пропагандистка та телеведуча Скабєєва Ольга Володимирівна. За самовідданість і стійкість, виявлені під час створення та донесення фейків до глядачів, зразкове виконання завдання з піару Збройних Сил України та НАТО, низький професіоналізм і нехтування принципами професії "журналіст",
– мовиться у документі.
Також Штефан подякував їй за роботу на користь інформаційної складової України та за згадування у прямих ефірах федеральних каналів про російсько-окупаційні війська, російських найманців та агресію, так звану 200-ту бригаду (бригада ліквідованих), а також низку інших головних пропагандистських повідомлень.
"Розраховуємо на подальшу співпрацю", – додав іронічно військовий.