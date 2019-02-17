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      Украинские военные наградили пропагандистку Скабееву грамотой

      158 Читати новину українською
      Ольга Скабеева
      Ольга Скабеева / Соцсети

      По случаю дня военного корреспондента украинские военные решили наградить грамотой известную российскую пропагандистку Ольгу Скабееву, которую теперь в шутку называют "сливной бачок".

      Об этом на своей странице в Facebook написал офицер Вооруженных Сил Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц". Также он обнародовал фото этой грамоты.

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      Награждается российская пропагандистка и телеведущая Скабеева Ольга Владимировна. За самоотверженность и стойкость, проявленные во время создания и донесения фейков до зрителей, образцовое выполнение задачи по пиару Вооруженных Сил Украины и НАТО, низкий профессионализм и пренебрежение принципами профессии "журналист",
      – говорится в документе.

      Также Штефан поблагодарил ее за работу в пользу информационной составляющей Украины и за упоминание в прямых эфирах федеральных каналов о российско-оккупационных войсках, российских наемниках и агрессии, так называемую 200-ю бригаду (бригада ликвидированных), а также ряд других главных пропагандистских сообщений.

      "Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество", – добавил иронично военный.

      КАКИМИ ЗАЯВЛЕНИЯМИ В СТОРОНУ УКРАИНЫ ОТМЕЧАЛАСЬ НЕДАВНО СКАБЕЕВА:
      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Новости политики Российская пропаганда СМИ Журналисты Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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