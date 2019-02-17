Украинские военные наградили пропагандистку Скабееву грамотой

По случаю дня военного корреспондента украинские военные решили наградить грамотой известную российскую пропагандистку Ольгу Скабееву, которую теперь в шутку называют "сливной бачок".

Об этом на своей странице в Facebook написал офицер Вооруженных Сил Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц". Также он обнародовал фото этой грамоты.

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Награждается российская пропагандистка и телеведущая Скабеева Ольга Владимировна. За самоотверженность и стойкость, проявленные во время создания и донесения фейков до зрителей, образцовое выполнение задачи по пиару Вооруженных Сил Украины и НАТО, низкий профессионализм и пренебрежение принципами профессии "журналист",

– говорится в документе.

Также Штефан поблагодарил ее за работу в пользу информационной составляющей Украины и за упоминание в прямых эфирах федеральных каналов о российско-оккупационных войсках, российских наемниках и агрессии, так называемую 200-ю бригаду (бригада ликвидированных), а также ряд других главных пропагандистских сообщений.

"Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество", – добавил иронично военный.