В ПАСЕ прокремлевская журналистка провоцировала представителей Украины: видео конфликта

Рассмотрение Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции об обострении в Азово-Керченской акватории не прошло без помех со стороны российских журналистов. Так, во Дворце Европы ведущая телеканала" Россия" Ольга Скабеева пыталась в своем стиле спровоцировать украинских депутатов.

Соответствующее видео опубликовал журналист Андрей Лавренюк.

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24 канал писал, что Парламентская ассамблея Совета Европы 24 января приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.

Во Дворец Европы, где проходит сессия ПАСЕ, прибыла также съемочная группа из России. Возглавила ее российская прокремлевская телеведущая Ольга Скабеева в сопровождении двух экспертов.

К слову, это – единственные представители пропутинских СМИ, которые освещали события во время сессии. Именно Скабеева неоднократно пыталась препятствовать работе ассамблеи, в частности – прошлой осенью, когда в ПАСЕ также рассматривали российский вопрос.

Так, в этом году российская журналистка своим привычкам не изменила и пыталась вмешаться в каждое общение украинских депутатов с журналистами.

Скабеева отличилась выходками, когда первый вице-спикер Ирина Геращенко рассказывала об украинских узниках в РФ и о пленных русских, о которых Россия забыла.

Украинская сторона в течение 2018 года направила 13 официальных обращений к Российской федерации, к господину Грызлову в рамках трехсторонней контактной группы с просьбой – заберите своих и отдайте наших,

– объясняла Геращенко.

Со своей стороны, Скабеева делала едкие комментарии во время ответа представительницы Украины, а также всячески пыталась отвлечь внимание журналистов. Депутаты оттеснили Скабееву от Геращенко после непродолжительной потасовки.

Однако конфликты между представительницей российского телевидения и депутатами продолжились даже после того, как Геращенко зашла в зал.

К слову, политический комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы поддержал все украинские поправки к проекту резолюции относительно ситуации в Азовском море и Керченском проливе. В частности, комитет согласовал статус захваченных Россией украинских моряков как военнопленных.

Почему России нет в ПАСЕ?Парламентская ассамблея Совета Европы – международная организация, в которую входят 47 государств-членов. Членство открыто для всех европейских государств, если они признают принцип верховенства права. В структуру Совета Европы входит Комитет Министров, Парламентская ассамблея Совета Европы и Европейский суд по правам человека. Один из наибольших успехов Совета – Конвенция о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года.



В 2018 году ПАСЕ отказалась голосовать за смену санкционных правил относительно России и отложила решение этого вопроса на следующий год. Поэтому Россия не смогла восстановить свое участие в организации до конца 2018 года. Кроме того, Генеральный секретарь организации Торбьерн Ягланд заявил, что Россию могут исключить из Совета Европы за неуплату взносов. Зато в РФ считают, что у организации нет будущего без России.



Еще 24 апреля 2018 года ПАСЕ своим решением признала, что за оккупацией частей Донецкой и Луганской областей стоит Россия. Таким образом, ПАСЕ изменила формулировку резолюции, в которой констатировала оккупацию неподконтрольных Украине районов Донбасса Россией и "фактическое управление" этих территорий со стороны РФ. В том же году 28 июня ПАСЕ одобрила резолюцию, в которой осуждаются пытки и ненадлежащие условия содержания украинских граждан-политзаключенных в России, а также содержатся требования по освобождению украинцев из российских тюрем.