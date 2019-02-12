Держдума Росії дала старт закону про "суверенний інтернет": що це означає

Держдума Російської Федерації схвалила в першому читанні законопроект про "суверенний інтернет", тобто автономну роботу російського сегмента інтернету. За словами авторів ініціативи, вона дозволить створити інфраструктуру, яка забезпечить безперебійну роботу російських інтернет-ресурсів, якщо їх відключать від зарубіжних серверів.

За відповідний законопроект проголосували 334 депутати Держдуми, проти висловилися 47 депутатів. У російському бюджеті на найближчі три роки закладено 1,8 мільярда рублів на виконання цієї ініціативи, хоча автори законопроекту певні: на його реалізацію потрібно буде витратити близько 20 мільярдів рублів, передає "Дождь".

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У Держдумі кажуть, що інтернет-інфраструктура давно стала кровоносною системою російської економіки, проте ключові сервери розташовані за межами Росії.

Міжнародна напруженість наростає, і держава просто зобов'язана реалізовувати заходи щодо захисту від зовнішніх впливів,

– переконаний глава російського комітету з інформполітики Леонід Левін.

Попри це, у Держдумі наголошують: вони не збираються створити власний інтернет, а лише створюють замінну інфраструктуру.

Для чого Росії "суверенний інтернет"?

– Мета законопроекту, за словами його авторів, полягає в тому, щоб російський сегмент інтернету зміг продовжити роботу навіть у разі, якщо його відключать від загальносвітової мережі. Передбачається, що при виникненні такої загрози управляти інтернетом в Росії доручать Роскомнадзору.

Що таке Роскомнадзор? Це федеральний орган виконавчої влади Росії, який фактично виконує функції цензури відносно засобів масової інформації та інтернету.

– Проект регламентує маршрутизацію інтернет-трафіку таким чином, щоб це скоротило до мінімуму обсяг переданих за кордон даних, якими обмінюються російські інтернет-користувачі. Підштовхнула російських парламентаріїв до підготовки законопроекту, за словами його авторів, прийнята у вересні 2018 року Стратегія національної кібербезпеки США.

– Законопроект зобов'язуватиме інтернет-провайдерів встановити у своїх мережах технічні засоби протидії загрозам. Їх повинен буде безкоштовно надати Роскомнадзор.

– Навіть за відсутності загроз Роскомнадзор, за задумом авторів, буде сам блокувати заборонені в Росії сайти.

– Російська влада зможе відмовляти операторам, а також соцмережам і месенджерам в підключенні до точок обміну трафіком, якщо вони не будуть виконувати вимог Роскомнадзору або правоохоронних органів.

– Законопроект також передбачає створення національної системи доменних імен, яка буде використовуватися, якщо "рунет" буде заблокований ззовні.

Скільки введення законопроекту в силу може коштувати насправді?

У грудні 2018 року робоча група "Зв'язок й IT" експертної ради при уряді РФ зазначала, що тільки первинні витрати щодо введення законопроекту в силу можуть досягти 25 мільярдів рублів.

Експерти також попередили, що якщо всі заходи, які пропонуються в документі, будуть прийняті, в роботі мережі з високою часткою ймовірності будуть траплятися порушення. Їх доведеться компенсувати операторам зв'язку, на це може йти до 134 мільярдів рублів на рік.

Один із авторів законопроекту, Андрій Клішас, попри підрахунки експертів заявляє, що на реалізацію ініціативи доведеться витратити всього 20 мільярдів рублів.

Як реагують росіяни?

"Нова ініціатива влади виглядає важливим етапом цілого державного курсу: протягом кількох років влада намагається придумати, як їм убезпечити себе від масових протестів, учасники яких координують свої дії в інтернеті. Все почалося після "арабської весни" і протестів на Болотній площі: влада почала вводити репресивні закони в області інтернету і консолідувати ключові елементи інфраструктури російського сегмента мережі в руках навколодержавних компаній", – розповів ще у грудні 2018 виданню Meduza директор проекту "Роскомсвобода" Станіслав Шакіров.

А ось у соцмережах не вірять у здатність російської влади запровадити "суверенний інтернет". Люди переконані, що мільярди рублів російська влада збирається просто викинути у повітря. Також вони налякані контролем, який може здійснювати влада за допомогою цього законопроекту.

- Вы куда?

- В суверенный интернет.

- Анкету заполнили?

- Да.

- Характеристику с места работы?

- Вот.

- Подписку о неразглашении дали?

- Вот, клянусь не разглашать!

- Об ответственности за разжигание предупреждены?

- Вот, подписал.

- Хорошо, заходите. До 18.00. — андрей (@dron0356) 12 лютого 2019 р.

Суверенный интернет - это такая же сказка, как российская база на Луне. Деньги распилят ещё на начальном этапе и будут бесконечно переносить сроки. — Roman (@romanrbv) 12 лютого 2019 р.

Суверенный интернет в России одобрен Госдумой в первом чтении. Теперь пишите так, как будто каждый ваш твит может стать последним. — Михаил Бах (@Mikhail_Bakh) 12 лютого 2019 р.