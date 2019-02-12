Госдума России дала старт закона о "суверенном интернете": что это значит

Госдума Российской Федерации приняла в первом чтении законопроект о "суверенном интернете", то есть автономной работе российского сегмента интернета. По словам авторов инициативы, она позволит создать инфраструктуру, которая обеспечит бесперебойную работу российских интернет-ресурсов, если их отключат от зарубежных серверов.

За соответствующий законопроект проголосовало 334 депутата Госдумы, против высказались 47 депутатов. В российском бюджете на ближайшие три года заложено 1,8 миллиарда рублей на выполнение этой инициативы, хотя авторы законопроекта уверены: на его реализацию потребуется потратить около 20 млрд рублей, передает "Дождь".

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В Госдуме говорят, что интернет-инфраструктура давно стала кровеносной системой российской экономики, однако ключевые серверы расположены за пределами России.

Международная напряженность нарастает, и государство просто обязано реализовывать меры по защите от внешних воздействий,

– убежден глава российского комитета по информполитики Леонид Левин.

Несмотря на это, в Госдуме подчеркивают: они не собираются создать собственный интернет, а только создают заместительную инфраструктуру.

Для чего России "суверенный интернет"?

– Цель законопроекта, по словам его авторов, состоит в том, чтобы российский сегмент интернета смог продолжить работу даже в случае, если его отключат от общемировой сети. Предполагается, что при возникновении такой угрозы управлять интернетом в России поручат Роскомнадзору.

Что такое Роскомнадзор? Это федеральный орган исполнительной власти России, который фактически выполняет функции цензуры относительно средств массовой информации и интернета.

– Проект регламентирует маршрутизацию интернет-трафика таким образом, чтобы это сократило до минимума объем переданных за границу данных, которыми обмениваются российские интернет-пользователи. Подтолкнула российских парламентариев к подготовке законопроекта, по словам его авторов, принятая в сентябре 2018 года Стратегия национальной кибербезопасности США.

– Законопроект будет обязывать интернет-провайдеров установить в своих сетях технические средства противодействия угрозам. Их должен будет бесплатно предоставить Роскомнадзор.

– Даже при отсутствии угроз Роскомнадзор, по замыслу авторов, будет сам блокировать запрещенные в России сайты.

– Российские власти смогут отказывать операторам, а также соцсетям и мессенджерам в подключении к точкам обмена трафиком, если они не будут выполнять требования Роскомнадзора или правоохранительных органов.

– Законопроект также предусматривает создание национальной системы доменных имен, которая будет использоваться, если "рунет" будет заблокирован извне.

Сколько введение законопроекта в силу может стоить на самом деле?

В декабре 2018 года рабочая группа "Связь и IT" экспертного совета при правительстве РФ отмечала, что только первоначальные затраты по введению законопроекта в силу могут достичь 25 миллиардов рублей.

Эксперты также предупредили, что если все меры, которые предлагаются в документе, будут приняты, в работе сети с высокой долей вероятности будут случаться нарушения. Их придется компенсировать операторам связи, на это может уходить до 134 миллиардов рублей в год.

Один из авторов законопроекта, Андрей Клишас, несмотря на подсчеты экспертов заявляет, что на реализацию инициативы придется потратить всего 20 миллиардов рублей.

Как реагируют россияне?

"Новая инициатива власти выглядит важным этапом целого государственного курса: в течение нескольких лет власти пытаются придумать, как им обезопасить себя от массовых протестов, участники которых координируют свои действия в интернете. Все началось после "арабской весны" и протестов на Болотной площади: власти начали вводить репрессивные законы в области интернета и консолидировать ключевые элементы инфраструктуры российского сегмента сети в руках окологосударственных компаний", – рассказал еще в декабре 2018 года изданию Meduza директор проекта "Роскомсвобода" Станислав Шакиров.

А вот в соцсетях не верят в способность российских властей ввести "суверенный интернет". Люди убеждены, что миллиарды рублей российские власти собираются просто выбросить в воздух. Также они напуганы контролем, который может осуществлять власть с помощью этого законопроекта.

- Вы куда?

- В суверенный интернет.

- Анкету заполнили?

- Да.

- Характеристику с места работы?

- Вот.

- Подписку о неразглашении дали?

- Вот, клянусь не разглашать!

- Об ответственности за разжигание предупреждены?

- Вот, подписал.

- Хорошо, заходите. До 18.00. — андрей (@dron0356) 12 лютого 2019 р.

Суверенный интернет - это такая же сказка, как российская база на Луне. Деньги распилят ещё на начальном этапе и будут бесконечно переносить сроки. — Roman (@romanrbv) 12 лютого 2019 р.

Суверенный интернет в России одобрен Госдумой в первом чтении. Теперь пишите так, как будто каждый ваш твит может стать последним. — Михаил Бах (@Mikhail_Bakh) 12 лютого 2019 р.