В России начали подготовку к своему автономному интернету
В Госдуму России внесли законопроект об автономной работе российского сегмента интернета.
Информация о законопроекте размещена на сайте нижней палаты, предает "Дождь".
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Он предусматривает, в частности, централизованное управление трафиком и техническое ограничение доступа к ресурсам с запрещенной информацией.
Обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет,
– говорится в законопроекте.
В пояснительной записке авторы подчеркивают, что учитывали "агрессивный характер принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США".
Напомним, ранее в Google объяснили, почему на запрос "idiot" поисковик показывает фотографию президента США Дональда Трампа.