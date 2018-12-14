В России начали подготовку к своему автономному интернету

В Госдуму России внесли законопроект об автономной работе российского сегмента интернета.

Информация о законопроекте размещена на сайте нижней палаты, предает "Дождь".

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Он предусматривает, в частности, централизованное управление трафиком и техническое ограничение доступа к ресурсам с запрещенной информацией.

Обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет,

– говорится в законопроекте.

В пояснительной записке авторы подчеркивают, что учитывали "агрессивный характер принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США".

Напомним, ранее в Google объяснили, почему на запрос "idiot" поисковик показывает фотографию президента США Дональда Трампа.