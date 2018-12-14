18:50
14 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ" ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Инновационная российская медицина. Попрошайка Кадыров
      Вєсті Кремля
      21:33, 13 декабря
      Вести.UA Фокус-покус Насирова. Провал контрразведчика Семочко
      Вєсті.UA
      20:48, 12 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ" ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ

      В России начали подготовку к своему автономному интернету

      162 Читати новину українською
      Российский интернет
      Российский интернет / Фото из открытых источников

      В Госдуму России внесли законопроект об автономной работе российского сегмента интернета.

      Информация о законопроекте размещена на сайте нижней палаты, предает "Дождь".

      Читайте также: "Политическая инквизиция": в России заявляют, что к шпионке Бутиной применяли пытки

      Он предусматривает, в частности, централизованное управление трафиком и техническое ограничение доступа к ресурсам с запрещенной информацией.

      Обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет,
      – говорится в законопроекте.

      В пояснительной записке авторы подчеркивают, что учитывали "агрессивный характер принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США".

      Напомним, ранее в Google объяснили, почему на запрос "idiot" поисковик показывает фотографию президента США Дональда Трампа.

      Теги: Интернет Новости России Новости США
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Лучшие мировые кинопремьеры-2018, которые необходимо посмотреть каждому
      сегодня , 18:00 Лучшие мировые кинопремьеры-2018, которые необходимо посмотреть каждому
      Юлія Турелик 91
      Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      сегодня , 15:05 Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      Євгенія Мазур 798
      Кому "належать" гроші українців
      сегодня , 17:29 Кому "належать" гроші українців
      Артем Овдієнко 408
      Что подарить на День святого Николая 2018: полезные гаджеты
      сегодня , 16:16 Что подарить на День святого Николая 2018: полезные гаджеты
      140
      Улучшит ли европейское законодательство качество украинских продуктов
      сегодня , 16:01 Улучшит ли европейское законодательство качество украинских продуктов
      128
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      День в истории. 26 лет назад советские войска жестоко разогнали мирную демонстрацию в Тбилиси
       9 апреля 2015 , 06:15
      Трагедия 11 сентября в США: каким был самый страшный в истории человечества теракт
       11 сентября , 12:17
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук