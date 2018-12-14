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      У Росії почали підготовку до свого автономного інтернету

      1074 Читать новость на русском
      Російський інтернет
      Російський інтернет / Фото з відкритих джерел

      До Держдуми Росії внесли законопроект про автономну роботу російського сегменту інтернету.

      Інформація про законопроект розміщена на сайті нижньої палати, предає "Дождь"

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      Він передбачає, зокрема, централізоване управління трафіком та технічне обмеження доступу до ресурсів із забороненою інформацією.

      Забезпечити працездатність російських інтернет-ресурсів в разі неможливості підключення російських операторів зв'язку до зарубіжних кореневих серверів мережі Інтернет,
      – зазначено у законопроекті.

      У пояснювальній записці автори підкреслюють, що враховували "агресивний характер прийнятої у вересні 2018 року стратегії національної кібербезпеки США".

      Нагадаємо, раніше у Google пояснили, чому на запит "idiot" пошуковик показує фотографію президента США Дональда Трампа.

      Теги: Новини Росії Інтернет Новини США
      Джерело: 24 Канал
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