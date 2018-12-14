У Росії почали підготовку до свого автономного інтернету
До Держдуми Росії внесли законопроект про автономну роботу російського сегменту інтернету.
Інформація про законопроект розміщена на сайті нижньої палати, предає "Дождь".
Читайте також: "Політична інквізиція": у Росії заявляють, що до шпигунки Бутіної застосовували тортури
Він передбачає, зокрема, централізоване управління трафіком та технічне обмеження доступу до ресурсів із забороненою інформацією.
Забезпечити працездатність російських інтернет-ресурсів в разі неможливості підключення російських операторів зв'язку до зарубіжних кореневих серверів мережі Інтернет,
– зазначено у законопроекті.
У пояснювальній записці автори підкреслюють, що враховували "агресивний характер прийнятої у вересні 2018 року стратегії національної кібербезпеки США".
Нагадаємо, раніше у Google пояснили, чому на запит "idiot" пошуковик показує фотографію президента США Дональда Трампа.