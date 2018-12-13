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      "Політична інквізиція": у Росії заявляють, що до шпигунки Бутіної застосовували тортури

      169 Читать новость на русском
      Марія Бутіна
      Марія Бутіна / фото з відкритих джерел

      У Росії бурхливо відреагували на визнання провини заарештованої у США за підозрою в шпигунстві росіянки Марії Бутіної. Так, там заявляють, що вона давала свідчення під тиском, а американські тюремники взагалі позбавляють росіянку сну.

      Раніше 24 канал повідомляв, що росіянка Марія Бутіна, яку у США звинувачують у шпигунстві на користь Кремля, визнала у суді свою провину. На засіданні вона повідомила, що діяла під керівництвом російського чиновника, якого ідентифікували як Олександра Торшина.

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      Хвалене американське правосуддя у справі Бутіної – це приклад сучасної політичної інквізиції. Всі звинувачення – сфабриковані, весь процес явно політизований, починаючи з того, що затримали її напередодні зустрічі президентів Росії і США в Гельсінкі, і навряд чи це було збігом,
      – цитують російські видання голову комітету Державної думи з міжнародних справ Леоніда Слуцького.

      На його думку, Бутіна визнала провину "під тиском", хоча сама росіянка заперечує, що утримання в одиночній камері могло якось вплинути на її рішення.

      Своєю чергою, речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва підтримає будь-яке рішення Бутіної, яке вона прийме для свого звільнення у США.

      "Все, що відбувається навколо неї, не має жодного відношення ні до юриспруденції, ні до правосуддя, ні до слідства, а є виключно політичним тиском, шантажем, і застосовується величезна лінійка інструментарію щодо психологічних експериментів над нею", – заявила Захарова.

      А віце-президент російського підрозділу Міжнародного комітету захисту прав людини при ООН Іван Мельников сказав, що росіянку "фактично позбавляють сну" в американській в'язниці.

      Фактично її позбавляють сну. Або ти виходиш погуляти і розмовляєш зі своїми близькими (що, безумовно, для неї важливо), або спиш. Це неприпустимо. На жаль, це явне порушення Конвенції з прав людини. Згідно з цим документом позбавлення сну – це один із різновидів тортур,
      – заявив Мельников.

      Що відомо про шпигунку Кремля Марію Бутіну?15 липня у Вашингтоні затримали 29-річну громадянку Росії Марію Бутіну у зв'язку з незаконною шпигунською діяльністю на користь Росії. Її звинуватили у спробах "розвивати зв'язки в США і проникати в організації, що мають вплив на американську політику з метою просувати інтереси Російської Федерації".

      У матеріалах справи йдеться, що Бутіна провела у США кілька років, налагоджуючи стосунки з впливовими консерваторами і Національною стрілецькою асоціацією (NRA). Про арешт росіянки стало відомо через кілька годин після зустрічі Володимира Путіна і Дональда Трампа в Гельсінкі.

      Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Судді Російська пропаганда
      Джерело: 24 Канал
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