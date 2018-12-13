Скандальну українську журналістку-сепаратистку депортують з РФ

Російська Федерація депортує скандальну українську журналістку Олену Бойко (Віщур), яка є затятою прихильницею "руського мира", через порушення правил перебування на території країни-агресора.

Про це повідомила російська служба "Радіо Свобода".

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Преображенський суд Москви визнав її винною в порушенні правил перебування на території країни та ухвалив рішення про депортацію за межі Російської Федерації. Вона також має сплатити штраф у розмірі 5 тисяч рублів. У суді повідомили, що журналістка незаконно перебувала в Росії з літа 2016 року.

Прес-секретарка суду Олександра Савельєва зазначила, що Бойко перебуває в центрі тимчасового тримання іноземних громадян і осіб без громадянства, звідки буде депортована в Україну після набрання рішенням суду чинності.

"Судове засідання відбулося 10 грудня. Тепер у Бойко є десять діб для оскарження своєї депортації. Наразі скарги не надходило", – пояснила прес-секретарка.

Громадянка свою провину у порушені законодавства РФ визнала, однак просила не депортувати її, оскільки СБУ розслідує щодо неї дві кримінальні справи. Її звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України та державну зраду.

Хто така Олена Бойко (Віщур)? Журналістка зі Львова, яка виїхала з України до Росії ще у 2016 році для участі в телеефірах у ролі експерта. Активно бере участь в політичних ток-шоу на пропагандистських російських телеканалах, де критикує українську владу та відкрито підтримує угруповання "ДНР" та "ЛНР".