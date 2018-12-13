Скандальную украинскую журналистку-сепаратистку депортируют из РФ

Российская Федерация депортирует скандальную украинскую журналистку Елену Бойко (Вищур), которая является ярой сторонницей "русского мира", за нарушение правил пребывания на территории страны-агрессора.

Об этом сообщила русская служба "Радио Свобода".

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Преображенский суд Москвы признал ее виновной в нарушении правил пребывания на территории страны и принял решение о депортации за пределы Российской Федерации. Она также должна уплатить штраф в размере 5 тысяч рублей. В суде сообщили, что журналистка незаконно находилась в России с лета 2016 года.

Пресс-секретарь суда Александра Савельева отметила, что Бойко находится в центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, откуда будет депортирована в Украину после вступления решения суда в силу.

"Судебное заседание состоялось 10 декабря. Теперь у Бойко есть десять суток для обжалования своей депортации. Пока жалобы не поступало", – пояснила пресс-секретарь.

Гражданка свою вину в нарушении законодательства РФ призналась, однако просила не депортировать ее, поскольку СБУ расследует в отношении нее два уголовных дела. Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и государственной измене.

Кто такая Елена Бойко (Вищур)? Журналистка из Львова, которая уехала из Украины в Россию еще в 2016 году для участия в телеэфирах в роли эксперта. Активно участвует в политических ток-шоу на пропагандистских российских телеканалах, где критикует украинскую власть и открыто поддерживает группировку "ДНР" и "ЛНР".