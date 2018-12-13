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      "Политическая инквизиция": в России заявляют, что к шпионке Бутиной применяли пытки

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      Мария Бутина
      Мария Бутина / Фото из открытых источников

      В России бурно отреагировали на признание вины арестованной в США по подозрению в шпионаже россиянки Марии Бутиной. Так, там заявляют, что она давала показания под давлением, а американские тюремщики вообще лишают россиянку сна.

      Ранее 24 канал сообщал, что россиянка Мария Бутина, которую в США обвиняют в шпионаже в пользу Кремля, признала в суде свою вину. На заседании она сообщила, что действовала под руководством российского чиновника, которого идентифицировали как Александра Торшина.

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      Хваленое американское правосудие по делу Бутиной – это пример современной политической инквизиции. Все обвинения – сфабрикованы, весь процесс явно политизированный, начиная с того, что задержали ее накануне встречи президентов России и США в Хельсинки, и вряд ли это было совпадением,
      – цитируют российские издания председателя комитета Государственной думы по международным делам Леонида Слуцкого.

      По его мнению, Бутина признала вину "под давлением", хотя сама россиянка отрицает, что содержание в одиночной камере могло как-то повлиять на ее решение.

      В свою очередь, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Москва поддержит любое решение Бутиной, которое она примет для своего освобождения в США.

      "Все, что происходит вокруг нее, не имеет никакого отношения ни к юриспруденции, ни к правосудию, ни к следствию, а является исключительно политическим давлением, шантажом, и применяется огромная линейка инструментария касательно психологических экспериментов над ней", – заявила Захарова.

      А вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека при ООН Иван Мельников сказал, что россиянку "фактически лишают сна" в американской тюрьме.

      Фактически ее лишают сна. Или ты выходишь погулять и разговариваешь со своими близкими (что, безусловно, для нее важно), или спишь. Это недопустимо. К сожалению, это явное нарушение Конвенции по правам человека. Согласно этому документу лишение сна – это одна из разновидностей пыток,
      – заявил Мельников.

      Что известно о шпионке Кремля Марии Бутиной?
      15 июля в Вашингтоне задержали 29-летнюю гражданку России Марию Бутину в связи с незаконной шпионской деятельностью в пользу России. Ее обвинили в попытках "развивать связи в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику с целью продвигать интересы Российской Федерации".

      В материалах дела говорится, что Бутина провела в США несколько лет, налаживая отношения с влиятельными консерваторами и Национальной стрелковой ассоциацией (NRA). Об аресте россиянки стало известно через несколько часов после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

      Теги: Новости США Новости политики Новости России Российская пропаганда Судьи
      Источник: 24 Канал
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