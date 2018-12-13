Российская шпионка Бутина признала свою вину в американском суде: детали дела

Россиянка Мария Бутина, которую в США обвиняют в шпионаже в пользу Кремля, признала в суде свою вину. На заседании она сообщила, что действовала под руководством российского чиновника, которого идентифицировали как Александра Торшина.

Об этом пишет CNN.

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Россиянка подтвердила свою вину на заседании по ее делу 13 декабря в суде округа Колумбия.

Шпионка заявила, что действовала под руководством российского чиновника, которого идентифицировали как Александра Торшина.

Бутина стремилась установить неофициальные связи с американцами, которые имеют власть и влияние на политику США,

– сказал прокурор в зале суда.

Так, Мария Бутина согласилась передать любые доказательства преступлений, в которых ее обвиняют, подать полный отчет о своих финансовых активах, сотрудничать с правоохранительными органами и, при необходимости, отказываться от права на адвоката в ходе этого сотрудничества.

Российской шпионке грозит до пяти лет лишения свободы и, скорее всего, – депортация.

В российских СМИ предполагают, что Мария Бутина может отделаться штрафом в размере 250 тысяч долларов.

Напомним, еще 10 декабря ряд западных СМИ сообщии о возможном решении Бутиной сотрудничать со следствием. Сообщалось, что сторона защиты попросила организовать слушания, чтобы дать возможность Бутиной изменить показания.

Что известно о шпионке Кремля Мариюи Бутиной?

15 июля в Вашингтоне задержали 29-летнюю гражданку России Марию Бутину в связи с незаконной шпионской деятельностью в пользу России. Ее обвинили в попытках "развивать связи в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику с целью продвигать интересы Российской Федерации".



В материалах дела говорится, что Бутина провела в США несколько лет, налаживая отношения с влиятельными консерваторами и Национальной стрелковой ассоциацией (NRA). Об аресте россиянки стало известно через несколько часов после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.