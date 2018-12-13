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      Російська шпигунка Бутіна визнала свою провину в американському суді: деталі справи

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      Марія Бутіна
      Марія Бутіна / фото з відкритих джерел

      Росіянка Марія Бутіна, яку у США звинувачують у шпигунстві на користь Кремля, визнала у суді свою провину. На засіданні вона повідомила, що діяла під керівництвом російського чиновника, якого ідентифікували як Олександра Торшина.

      Про це пише CNN.

      Читайте також: Російська шпигунка Бутіна погодилася співпрацювати зі слідством США

      Росіянка підтвердила свою провину на засіданні у її справі 13 грудня у суді округу Колумбія.

      Шпигунка заявила, що діяла під керівництвом російського чиновника, якого ідентифікували як Олександра Торшина.

      Бутіна прагнула встановити неофіційні зв'язки з американцями, які мають владу і вплив на політику США,
      – сказав прокурор у залі суду.

      Так, Марія Бутіна погодилася передати будь-які докази злочинів, в яких її звинувачують, подати повний звіт про свої фінансові активи, співпрацювати із правоохоронними органами і, за потреби, відмовлятися від права на адвоката в ході цієї співпраці.

      Російській шпигунці загрожує до п'яти років позбавлення волі і, скоріш за все, – депортація.

      У російських ЗМІ припускають, що Марія Бутіна може відбутися штрафом у розмірі 250 тисяч доларів.

      Нагадаємо, ще 10 грудня низка західних ЗМІ повідомила про ймовірне рішення Бутіної співпрацювати зі слідством. Повідомлялось, що сторона захисту попросила організувати слухання, щоб дати можливість Бутіній змінити свідчення.

      Що відомо про шпигунку Кремля Марію Бутіну? 15 липня у Вашингтоні затримали 29-річну громадянку Росії Марію Бутіну у зв'язку з незаконною шпигунською діяльністю на користь Росії. Її звинуватили у спробах "розвивати зв'язки в США і проникати в організації, що мають вплив на американську політику з метою просувати інтереси Російської Федерації".

      У матеріалах справи йдеться, що Бутіна провела у США кілька років, налагоджуючи стосунки з впливовими консерваторами і Національною стрілецькою асоціацією (NRA). Про арешт росіянки стало відомо через кілька годин після зустрічі Володимира Путіна і Дональда Трампа в Гельсінкі.

      Теги: Новини політики Новини США Судді Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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