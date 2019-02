Facebook заблокировал проекты Russia Today: пропагандисты возмущены решением соцсети

Соцсеть Facebook заблокировала ряд проектов российского телеканала Russia Today, известного пропагандистского ресурса Кремля. В РФ считают, что такое решение Facebook принял по наводке CNN.

Так, соцсеть заблокировала проект In the Now, который принадлежит RT, и другие, связанные с ними проекты.

Об этом на своей странице в Twitter написала главный редактор прокремлевского вещателя Маргарита Симоньян.

У нас был дочерний проект на английском, In the Now. Проект был дико успешный – 2,5 миллиарда просмотров и 4 миллиона подписчиков только на Facebook! CNN, по наводке фонда, финансируемого Госдепом и НАТО, сделали материал о том, что этот проект финансируется из России. И задали вопрос Facebook, мол, как же так – российское вмешательство и вот это все? Facebook тут же нас заблокировал!

– написала она в Twitter.

Симоньян добавила, что Facebook, удалив этот проект, а не выдвинул никаких обвинений. Так, в RT убеждены: единственной причиной блокирования является то, что проект имеет государственное финансирование из России.

In the Now, а также связанные с ним Soapbox, Back Then и Waste-Ed, принадлежат берлинской компании Maffick Media. В упомянутом Симоньян материале CNN было указано, что Maffick Media финансируется российским правительством, но не афиширует это.

Если проблема в том, что в названии проекта не было громко указано, что он финансируется из России, так у радио 'Свобода' такого тоже не указано.

Также CNN обвинил In the Now в том, что через этот проект Кремль распространяет среди молодежи на Западе левые идеи.