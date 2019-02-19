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      Facebook заблокировал проекты Russia Today: пропагандисты возмущены решением соцсети

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      Ридус
      Ридус / https://www.ridus.ru/

      Соцсеть Facebook заблокировала ряд проектов российского телеканала Russia Today, известного пропагандистского ресурса Кремля. В РФ считают, что такое решение Facebook принял по наводке CNN.

      Так, соцсеть заблокировала проект In the Now, который принадлежит RT, и другие, связанные с ними проекты.

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      Об этом на своей странице в Twitter написала главный редактор прокремлевского вещателя Маргарита Симоньян.

      У нас был дочерний проект на английском, In the Now. Проект был дико успешный – 2,5 миллиарда просмотров и 4 миллиона подписчиков только на Facebook! CNN, по наводке фонда, финансируемого Госдепом и НАТО, сделали материал о том, что этот проект финансируется из России. И задали вопрос Facebook, мол, как же так – российское вмешательство и вот это все? Facebook тут же нас заблокировал!
      – написала она в Twitter.

      Симоньян добавила, что Facebook, удалив этот проект, а не выдвинул никаких обвинений. Так, в RT убеждены: единственной причиной блокирования является то, что проект имеет государственное финансирование из России.

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      In the Now, а также связанные с ним Soapbox, Back Then и Waste-Ed, принадлежат берлинской компании Maffick Media. В упомянутом Симоньян материале CNN было указано, что Maffick Media финансируется российским правительством, но не афиширует это.

      Также CNN обвинил In the Now в том, что через этот проект Кремль распространяет среди молодежи на Западе левые идеи.

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      Теги: Новости политики Facebook Российская пропаганда Соцсети Новости России
      Источник: 24 Канал
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