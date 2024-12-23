Также Путин обвинил Запад и Украину в якобы "введении России в заблуждение". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Новый нарратив Кремля

В интервью кремлевскому журналисту 22 декабря Путин заявил, что Россия должна была начать полномасштабное вторжение в Украину раньше февраля 2022 года, но не указал, когда это должно было произойти.

Президент России обвинил Украину и союзников в невыполнении минских соглашений, которые якобы позволили Западу подготовить Украину к будущим "военным действиям" против России.

Кремлевский диктатор считает, что Россия должна была бы "подготовиться" и "выбрать правильный момент" для начала полномасштабного вторжения, вместо того, чтобы "ждать, когда действовать будет поздно".

ISW отмечает, что Путин не упомянул, что Украина укрепляла свою армию в ответ на российскую аннексию Крыма в 2014 году и развязывание войны на востоке страны.

Ранее российский президент озвучил подобные тезисы на своей пресс-конференции 19 декабря, заявив, что, если бы имел возможность, принял бы решение о полномасштабном вторжении раньше. В тот же день он также обвинил Украину в несоблюдении минских соглашений.

Как отмечает ISW, минские договоренности (Минск-2) были чрезвычайно выгодными для России, поскольку не накладывали на Москву никаких обязательств. В то же время соглашения установили "режим прекращения огня", который российские марионетки систематически нарушали при поддержке Кремля.

Ранее в ISW сообщали, что несмотря на циничные заявления о якобы готовности к переговорам, Москва продолжает планировать свои долгосрочные военные действия в Украине. Путин расширяет сеть программ военно-патриотического воспитания молодежи в России и на оккупированной территории Украины.