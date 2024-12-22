Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет аналитиков американского Института изучения войны – ISW.

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Кремль расширяет программу милитаризации молодежи

Накануне Путин утвердил список из 4 поручений для правительства. Они включают:

распоряжение о создании и развитии сети "военно-спортивных лагерей" для популяризации службы в армии среди молодежи;

расширение кремлевской программы "Дороги победы";

создание онлайн-платформы для организации программ военно-патриотического воспитания для российской молодежи;

перевод одного детского "оздоровительного лагеря" на круглогодичный режим работы.

Аналитики отметили, что кремлевская программа "Дороги победы" направлена на "воспитание патриотических чувств у современных детей и молодежи". Она предлагает бесплатные экскурсии по культурным и историческим местам так называемой "воинской славы" России для детей и молодежи.

Ранее Кремль использовал военно-спортивные тренировочные лагеря "Авангард" для милитаризации и индоктринации украинской молодежи в российские культурные и исторические нарративы и, похоже, расширяет сеть этих и подобных лагерей по всей России в рамках своих долгосрочных усилий по формированию вооруженных сил,

– отметили в ISW.

Российские власти также готовятся расширить и повысить статус других молодежных военно-патриотических организаций, таких как "Юнармия", "Движение первых". Цель – милитаризация российской молодежи.

Кроме того, Путин использует свою программу "Время героев", чтобы назначить ветеранов войны против Украины на государственные должности и милитаризировать российское общество в целом.

Кстати, 20 декабря президент страны-агрессора заявил, что Кремль будет рассматривать 2025 как "Год защитника отечества". Указал на то, что намерен ориентировать политические и идеологические приоритеты России на ветеранов и дальнейшую милитаризацию общества.

"Кремль, вероятно, намерен использовать эти военно-политические организации для поощрения и повышения престижа военной службы среди российской молодежи и общества, поскольку продолжает планировать свои долгосрочные военные усилия в Украине и возможные будущие вооруженные конфликты с западными странами", – подчеркнули в Институте изучения войны.