Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, подчеркнув, что теперь в этом вузе будут готовить будущий личный состав для путинского войска. Такой центр открыли вместо военной кафедры, которые были в институтах в советское время.

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Готовить будут с первого курса

Центр "Воин" появился в России не так давно, однако его очень активно продвигают именно на оккупированных территориях. Его назначение – вербовка молодежи с 18-летнего возраста на контрактную службу в штурмовые подразделения еще до окончания учебного заведения.

В Мариуполе два университета – кроме технического, еще гуманитарный – бились за право, кто будет заниматься рекрутингом молодежи. Они фактически будут вербовать и готовить с первого курса университета "пушечное мясо" для российской армии,

– рассказал Андрущенко.

Далее, по его мнению, увидим еще большую милитаризацию оккупированных территорий: начиналось с "Юнармии", теперь центр "Воин", а потом они еще что-то придумают.

Интересно, что такие организации официально возглавляют какие-то болваны, однако за ними стоят очень серьезные люди, которые разрабатывают и внедряют эти программы и подбирают людей на региональном уровне,

– объяснил он.

В Мариуполе организации "Юнармия" и "Молодая гвардия" возглавляет депутат от "Единой России", который прошел подготовку в России, и при этом он старается быть непубличным лицом.

"Так же позже узнаем, кто на самом деле стоит за центром "Воин". Оккупанты публичным руководителем ставят какую-то "говорящую голову", которую не жалко, – в случае, если наши партизаны решат ее убрать. А настоящие руководители очень осторожны и имеют охрану", – отметил Петр Андрущенко.

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