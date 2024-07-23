Большинство зданий до сих пор остаются разрушенными, а план оккупантов по застройке Мариуполя "картонными" домами провалился. Это можно понять взглянув на опубликованные активистами фото и видео.

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Как выглядит Мариуполь сегодня

Несмотря на многочисленные заявления оккупантов о том, что они активно восстанавливают Мариуполь, активисты движения "Желтая Лента" сообщают о провале плана россиян по строительству "картонных" домов в Мариуполе.

Фото и видео, которые поступают от активистов, показывают различные районы города, разрушены и изуродованы бомбами и артиллерийскими снарядами. Огромное количество домов, по-прежнему, стоят в руинах.

После деоккупации мы восстановим наши города, наведем порядок и вернем им жизнь,

– отметили активисты.

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К слову, местные продолжают вести борьбу против оккупантов. Недавно российских военных в Мариуполе отравили арбузами, 12 человек погибли.