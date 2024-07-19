Об этом в эфире телемарафона сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. Он добавил, что успешную операцию по ликвидации оккупантов провели мариупольские партизаны, передает 24 Канал.

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Оккупантов в Мариуполе отравили арбузами

Андрющенко рассказал, что мариупольское сопротивление проводит активную работу, о которой часто публично не говорят. Так, случай с арбузами стал новым доказательством этого.

По словам советника мэра Мариуполя, партизаны нашли людей, которые хотели заработать. Наемные работники выполняют разную работу, даже не догадываясь, какие последствия это может иметь.

Всегда есть люди, которые понаехали из России и хотят заработать. То есть им продается... Операция была простая. Было понятно, что идет закупка арбузов на военной базе. Было понятно, кто будет поставлять эти арбузы. Этим людям по дешевке продали партию арбузов. Она попала и нанесла тот вред, который нанесла,

– рассказал Андрющенко.

От ядовитых арбузов умерло по меньшей мере 12 российских военных, около 30 – с тяжелым отравлением находятся в больнице.

"Два – три на одного умершего, которые просто отравлены. Ну, и вчера россияне сами подтвердили, что кроме этих 12 умерших, еще 7 фактов "вывода из строя" россиян и отправки их в полк "Кобзона", – добавил советник мэра.

Андрющенко также резюмировал, что часто в сети не говорят о работе партизан в Мариуполе, ведь это может им навредить. Поэтому, о большинстве случаев украинцы смогут узнать только после деоккупации города.

К слову, это не единственный случай отравления. Так, в конце мая Мариупольский городской совет сообщал, что в городе отравили 4 оккупантов алкоголем. Тогда в так называемом "Приморском районном отделении МВД ДНР" ликвидацию псевдополицейских и военных организовали партизаны из мариупольского сопротивления вместе с движением "Атеш".