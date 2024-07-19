Про це в ефірі телемарафону повідомив радник мера міста Петро Андрющенко. Він додав, що успішну операцію з ліквідації окупантів провели маріупольські партизани, передає 24 Канал.

Дивіться також У Маріуполі прогриміла серія вибухів: є прильоти

Окупантів у Маріуполі потруїли кавунами

Андрющенко розповів, що маріупольський спротив проводить активну роботу, про яку часто публічно не говорять. Так, випадок з кавунами став новим доказом цього.

За словами радника мера Маріуполя, партизани знайшли людей, які хотіли заробити. Наймані працівники виконують різну роботу, навіть не здогадуючись, які наслідки це може мати.

Завжди є люди, які понаїхали з Росії й хочуть заробити. Тобто їм продається… Операція була проста. Було зрозуміло, що йде закупівля кавунів на військовій базі. Було зрозуміло, хто буде постачати ці кавуни. Оцим людям задешево продали партію кавунів. Вона потрапила і зробила ту шкоду, яку мала,

– розповів Андрющенко.

Від отруйних кавунів померло щонайменше 12 російських військових, близько 30 – з важким отруєнням перебувають у лікарні.

"Два – три на одного померлого, які просто отруєні. Ну, і вчора росіяни самі підтвердили, що окрім цих 12 померлих, ще 7 фактів "виведення з ладу" росіян і відправлення їх до полку "Кобзона", – додав радник мера.

Андрющенко також резюмував, що часто в мережі не говорять про роботу партизанів у Маріуполі, адже це може їм нашкодити. Відтак, про більшість випадків українці зможуть дізнатися лише після деокупації міста.

До слова, це не єдиний випадок отруєння. Так, наприкінці травня Маріупольська міська рада повідомляла, що у місті отруїли 4 окупантів алкоголем. Тоді у так званому "Приморському районному відділенні МВС ДНР" ліквідацію псевдополіціянтів та військових організували партизани із маріупольського спротиву разом з рухом "Атеш".