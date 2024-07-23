Більшість будівель і досі залишаються зруйнованими, а план окупантів по забудові Маріуполя "картонними" будинками провалився. Це можна зрозуміти поглянувши на опубліковані активістами фото та відео.

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Попри численні заяви окупантів про те, що вони активно відбудовують Маріуполь, активісти руху "Жовта Стрічка" повідомляють про провал плану росіян щодо будівництва "картонних" будинків у Маріуполі.

Фото та відео, які надходять від активістів, показують різні райони міста, зруйновані та понівечені бомбами та артилерійськими снарядами. Величезна кількість будинків, як і раніше, стоять у руїнах.

Після деокупації ми відновимо наші міста, наведемо порядок та повернемо їм життя,

– наголосили активісти.

Який вигляд мають будинки в Маріуполі: дивіться відео

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До слова, місцеві продовжують вести боротьбу проти окупантів. Нещодавно російських військових в Маріуполі отруїли кавунами, 12 осіб загинуло.