Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, наголосивши, що тепер у цьому виші готуватимуть майбутній особовий склад для путінського війська. Такий центр відкрили замість військової кафедри, які були в інститутах за радянських часів.

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Готуватимуть з першого курсу

Центр "Воїн" з'явився в Росії не так давно, проте його дуже активно просувають саме на окупованих територіях. Його призначення – вербування молоді з 18-річного віку на контрактну службу у штурмові підрозділи ще до закінчення навчального закладу.

В Маріуполі два університети – окрім технічного, ще гуманітарний – билися за право, хто буде займатися рекрутингом молоді. Вони фактично будуть вербувати та готувати з першого курсу університету "гарматне м'ясо" для російської армії,

– розповів Андрущенко.

Далі, на його думку, побачимо ще більшу мілітаризацію окупованих територій: починалось з "Юнармії", тепер центр "Воїн", а потім вони ще щось вигадають.

Цікаво, що такі організації офіційно очолюють якісь телепні, однак за ними стоять дуже серйозні люди, які розробляють впроваджують ці програми і підбирають людей на регіональному рівні,

– пояснив він.

В Маріуполі організації "Юнармія" та "Молода гвардія" очолює депутат від "Єдиної Росії", який пройшов підготовку в Росії, і при цьому він намагається бути непублічною особою.

"Так само пізніше дізнаємось, хто насправді стоїть за центром "Воїн". Окупанти публічним очільником ставлять якусь "говорящую голову", яку не шкода, – у разі, якщо наші партизани вирішать її прибрати. А справжні керівники є дуже обережними і мають охорону", – відзначив Петро Андрущенко.

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