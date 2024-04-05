Катерина Рашевська, юристка Регіонального центру прав людини, розповіла про те, як Росія викрадає дітей. Ворог намагається розпорошити маленьких українців, бо боїться протестів. Для цього відправляє неповнолітніх подалі – в Татарстан, Адигею, Заполяр'я, Сибір.

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Окупанти "перевиховують" українських дітей у дусі парамілітарі: для чого це потрібно

Коли вони депортували цих дітей, вивозили їх, потім віддавали у такі класи, то ідея була в тому, щоб посилити власні ресурси і послабити українські. Ми зафіксували, що у російські родини було віддано переважно хлопчиків 14 – 17 років. Тобто максимально непривабливий портрет сироти. І потім фіксували, що вони або ж пішли у військові училища, або вони пішли у якісь міліції, їхні академії, подібні до МВД. Тобто всі вони якось пов'язані з силовиками,

– говорить Рашевська.

Таким чином росіяни прагнуть позбавити Україну її демографічного потенціалу. До речі, це стосується не тільки хлопців, адже в Юнармії та в інших парамілітарних об'єднаннях дітей є і дівчата. Хоча в кадетських корпусах переважно хлопчики.

Як заганяють у Юнармію

Це об'єднання дуже непопулярне на "нових" окупованих територіях, тож росіяни буквально заганяють у кадетські класи. Для цього тиснуть на батьків: погрожують позбавити їх батьківських прав.

Окрім Юнармії є низка інших структур – "Орлята" та "Двіженіє Пєрвих". Тобто розрахована програма навіть на дітей молодшого віку.



"Головна мета такої підготовки, де діти бігають зі справжньою зброєю, або різних майстер-класів у Херсонській області, де вони показують, як складати, розкладати різні АК, – це дійсно, щоб діти були готові до військової служби", – пояснює юристка.

Дітей готують до війни

У 17 років молоді росіяни мають обов'язково з'явитися у військкомат та подати всі відомості про себе. А з 18 років – обов'язкова строкова служба.

"Нами справді не зафіксовані випадки, коли діти там з рушницями на передовій стояли. Але нами зафіксовані випадки, коли Росія рекрутувала дітей для збору розвідувальних даних або щоб вони здавали українські позиції. Зафіксовані випадки, коли українські діти отримували повістки, щоб з'явитися у російські воєнкомати і здати про себе відомості в 17 років. Це означало, що у 18 років вони отримають справжню повістку служити. Тому так, Росії потрібна армія, Росії потрібні люди, там великі демографічні проблеми, і вони про це говорять відкрито", – підсумовує Рашевська.