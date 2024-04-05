Екатерина Рашевская, юрист Регионального центра прав человека, рассказала о том, как Россия похищает детей. Враг пытается разделить маленьких украинцев, потому что боится протестов. Для этого отправляет несовершеннолетних подальше – в Татарстан, Адыгею, Заполярье, Сибирь.

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Оккупанты "перевоспитывают" украинских детей в духе парамилитари: для чего это нужно

Когда они депортировали этих детей, вывозили их, потом отдавали в такие классы, то идея была в том, чтобы усилить собственные ресурсы и ослабить украинские. Мы зафиксировали, что в российские семьи были отданы преимущественно мальчиков 14 – 17 лет. То есть максимально непривлекательный портрет сироты. И потом фиксировали, что они или же пошли в военные училища, или они пошли в какие-то милиции, их академии, подобные МВД. То есть все они как-то связаны с силовиками,

– говорит Рашевская.

Таким образом россияне стремятся лишить Украину ее демографического потенциала. Кстати, это касается не только парней, ведь в Юнармии и в других парамилитарных объединениях детей есть и девочки. Хотя в кадетских корпусах преимущественно мальчики.

Как загоняют в Юнармию

Это объединение очень непопулярно на "новых" оккупированных территориях, поэтому россияне буквально загоняют в кадетские классы. Для этого давят на родителей: угрожают лишить их родительских прав.

Кроме Юнармии есть ряд других структур – "Орлята" и "Движение Первых". То есть рассчитана программа даже на детей младшего возраста.



"Главная цель такой подготовки, где дети бегают с настоящим оружием, или различных мастер-классов в Херсонской области, где они показывают, как собирать, разбирать различные АК, – это действительно, чтобы дети были готовы к военной службе", – объясняет юрист.

Детей готовят к войне

В 17 лет молодые россияне должны обязательно явиться в военкомат и подать все сведения о себе. А с 18 лет – обязательная срочная служба.

"Нами действительно не зафиксированы случаи, когда дети там с ружьями на передовой стояли. Но нами зафиксированы случаи, когда Россия рекрутировала детей для сбора разведывательных данных или чтобы они сдавали украинские позиции. Зафиксированы случаи, когда украинские дети получали повестки, чтобы явиться в российские военкоматы и сдать о себе сведения в 17 лет. Это означало, что в 18 лет они получат настоящую повестку служить. Поэтому да, России нужна армия, России нужны люди, там большие демографические проблемы, и они об этом говорят открыто", – заключает Рашевская.