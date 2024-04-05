Во время экспертизы Сергей рассказал, что жена погибла во сне, ведь атака была ночью. Так что она не мучилась. Погибшая Анна была дочерью пастора баптистской Одесской Пересыпской церкви Николая Сидака.

К теме Прижала ребенка к груди: появились детали о погибшей матери младенца в Одессе

Дочь могла стать круглой сиротой. К счастью, этого не произошло

Обычно Сергей ждал, пока не уснет Лиза, а потом шел в спальню к жене и сыну. На этот раз случай спас его от верной смерти, ведь прилетело именно туда, где были Анна и Тимофей. То, что Лиза не осиротела, поддерживает.

Сергей говорит: сильно скучает по жене, даже снится, что скучает. Но нет ощущения, что это тоска по умершей – кажется, будто жена вот-вот появится. Утешает и второй ребенок.

Лизи очень повзрослела, она утешение для всех нас. Ты где-то по дому ходишь, слеза появляется, а Лизи заходит и начинает смеяться. Она уже знает, что мамочка и Тимоша на небе. Если есть какой-то разговор, она говорит: "Мама и Тимоша на небе возле Иисуса". Бывает, иногда расплачется и говорит: "Где мамочка? Мама, хочу к маме",

– говорит мужчина.

Что будет дальше

Сейчас он живет с родителями жены, которые помогают ухаживать за девочкой. А еще Сергею подарили квартиру – планирует сделать там ремонт.

После потери мало что радует. Сергей перестал снимать на ночь обручальное кольцо, как делал это всегда. Говорит: не снимается. И, конечно, напоминает о жене.

Сара, сестра погибшей, говорит: Аня была очень светлой, улыбчивой, умела из ничего сделать красоту. Весь декор в церкви сделала сама. Ее дочь, возможно, не до конца осознает всю глубину трагедии, но трудно только родным – сама Анна с младенцем в лучшем мире.

Обратите внимание! Анна и Тимофей Гайдаржи – одни из многих, кого убила Россия. В сети вспомнили их фото выписки из роддома. Четыре месяца спустя женщина с ребенком погибли под обломками собственного дома из-за атаки "Шахедами" по Одессе.