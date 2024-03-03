В ночь на 2 марта Россия нанесла циничный удар дронами по Одессе, разрушив многоэтажку. Спасатели до сих пор деблокируют людей из-под завалов, постоянно появляются данные о новых жертвах.

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Сетью распространяются кадры выписки Анны и ее сына

Как сообщал бывший уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, вечером 2 марта спасатели нашли тело 4-месячного малыша, который мирно спал в объятиях мамы. Это был маленький Тимофей.

Его отец с самого утра надеялся на чудо. Но он потерял и жену, и ребенка. У мужчины осталась маленькая дочь,

– написал Николай Кулеба.

Тела и лица погибших были ужасно изуродованы.

Пользователи сети начали распространять видео выписки Анны и ее сына из роддома. Они обнародовали чувствительные кадры.

Выписка Анны и ее сына Тимофея из роддома: смотрите видео

Что известно о погибших женщине и ребенке: основное