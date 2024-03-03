В ночь на 2 марта Россия нанесла циничный удар дронами по Одессе, разрушив многоэтажку. Спасатели до сих пор деблокируют людей из-под завалов, постоянно появляются данные о новых жертвах.
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Сетью распространяются кадры выписки Анны и ее сына
Как сообщал бывший уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, вечером 2 марта спасатели нашли тело 4-месячного малыша, который мирно спал в объятиях мамы. Это был маленький Тимофей.
Его отец с самого утра надеялся на чудо. Но он потерял и жену, и ребенка. У мужчины осталась маленькая дочь,
– написал Николай Кулеба.
Тела и лица погибших были ужасно изуродованы.
Пользователи сети начали распространять видео выписки Анны и ее сына из роддома. Они обнародовали чувствительные кадры.
Выписка Анны и ее сына Тимофея из роддома: смотрите видео
Что известно о погибших женщине и ребенке: основное
- Ранее сообщалось, что семья Гайдаржи – верующие. Анна была дочерью пастора баптистской Одесской Пересыпской Церкви Николая Сидака. В Одесском областном объединении церквей указали, что Сергей Гайдаржи и его дочь спаслись чудом.
- Тимофею исполнилось 4 месяца совсем недавно, а именно – 20 февраля. В частности, в декабре 2023 его мама Аня Гайдаржи отпраздновала 31 год.
- Пастор Одесской народной церкви Роман Медяник написал, что эту боль можно вынести только с Богом. На страницах семьи Гайдаржи пользователи называют Тимофея ангелом и говорят, что сердце разрывается от новости о гибели младенца.
- По словам Владимира Зеленского, погибших детей может быть больше, поскольку пока союзники медлят и теряют время на политические распри, украинцы гибнут и на фронте, и в тылу. И дети также погибают.
- По состоянию на сейчас известно, что в результате российской атаки дронами по Одессе погибли по меньшей мере 10 человек. Среди них – трое детей. Кроме Тимофея погиб трехлетний Марко и 8-месячный младенец.