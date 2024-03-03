У ніч проти 2 березня Росія завдала цинічного удару дронами по Одесі, зруйнувавши багатоповерхівку. Рятувальники досі деблокують людей з-під завалів, постійно з'являються дані про нових жертв.

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Мережею ширяться кадри виписки Анни та її сина

Як повідомляв колишній уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба, увечері 2 березня рятувальники знайшли тіло 4-місячного малюка, який мирно спав в обіймах мами. Це був маленький Тимофій.

Його батько з самого ранку сподівався на диво. Але він втратив і дружину, і дитину. У чоловіка залишилася маленька донька,

– написав Микола Кулеба.

Тіла та обличчя загиблих були жахливо понівечені.

Користувачі мережі почали ширити відео виписки Анни та її сина з пологового будинку. Вони оприлюднили чутливі кадри.

Виписка Анни та її сина Тимофія з пологового: дивіться відео

Що відомо про загиблих жінку та дитину: основне