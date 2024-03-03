У ніч проти 2 березня Росія завдала цинічного удару дронами по Одесі, зруйнувавши багатоповерхівку. Рятувальники досі деблокують людей з-під завалів, постійно з'являються дані про нових жертв.
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Мережею ширяться кадри виписки Анни та її сина
Як повідомляв колишній уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба, увечері 2 березня рятувальники знайшли тіло 4-місячного малюка, який мирно спав в обіймах мами. Це був маленький Тимофій.
Його батько з самого ранку сподівався на диво. Але він втратив і дружину, і дитину. У чоловіка залишилася маленька донька,
– написав Микола Кулеба.
Тіла та обличчя загиблих були жахливо понівечені.
Користувачі мережі почали ширити відео виписки Анни та її сина з пологового будинку. Вони оприлюднили чутливі кадри.
Виписка Анни та її сина Тимофія з пологового: дивіться відео
Що відомо про загиблих жінку та дитину: основне
- Раніше повідомлялося, що родина Гайдаржи – віряни. Анна була донькою пастора баптистської Одеської Пересипської Церкви Миколи Сидака. В Одеському обласному об'єднанні церков указали, що Сергій Гайдаржи та його донька врятувалися дивом.
- Тимофію виповнилося 4 місяці зовсім нещодавно, а саме – 20 лютого. Зокрема, у грудні 2023 його мама Аня Гайдаржи відсвяткувала 31 рік.
- Пастор Одеської народної церкви Роман Медяник написав, що цей біль можна винести тільки з Богом. На сторінках родини Гайдаржи користувачі називають Тимофія янголом і говорять, що серце крається від новини про загибель немовляти.
- За словами Володимира Зеленського, загиблих дітей може бути більше, оскільки доки союзники зволікають і гають час на політичні чвари, українці гинуть і на фронті, і в тилу. Серед них – діти.
- Станом на зараз відомо, що внаслідок російської атаки дронами по Одесі загинуло щонайменше 10 людей. Серед них – троє дітей. Окрім Тимофія загинув трирічний Марко та 8-місячне немовля.