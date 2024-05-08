Голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповів 24 Каналу, що росіяни здатні мобілізувати сотні людей з окупованих територій. Навіть попри те, що більша частина виїхала.

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Як відбувається мобілізація

Федоров зазначив, що росіяни замість слова "мобілізація" вживають "призов". Якщо минулі роки він не оголошувався на окупованих територіях, то цьогоріч ситуація змінилася й винятків не існує.

Хоча Владімір Путін раніше обіцяв, що в "нових" областях, незаконно приєднаних до Росії, "призову" не буде наступних п'ять років. Але традиційно не дотримався сказаного.

У 2024 році немає жодного обмеження для тимчасово окупованих територій. Тож наша територія повноцінно підпадатиме під "призов" наших мешканців в армію Росії, щоб покрити запаси гарматного м'яса,

– наголосив очільник Запорізької ОВА.

Як уникнути мобілізації

За словами Федорова, єдина можливість уникнути "призову" – виїхати з окупованих територій, і зробити це якомога швидше. Оскільки натепер жодна людина не може надати безпекових гарантій на ТОТ.

Є кілька шляхів, як виїхати з окупованої території:

через Крим потрапити в континентальну Росію. Далі два варіанти: виїжджати через Грузію або країни ЄС; вилітати до Молдови або Туреччини;

через Маріуполь, Новоазовськ потрапити в континентальну Росію. Далі три варіанти: рухатися до Сумщини пункту перетину Колотилівка й одразу потрапити в Україну; виїжджати через Грузію або країни ЄС; вилітати до Молдови або Туреччини.

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