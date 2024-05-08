Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров рассказал 24 Каналу, что россияне способны мобилизовать сотни людей с оккупированных территорий. Даже несмотря на то, что большая часть выехала.

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Как происходит мобилизация

Федоров отметил, что россияне вместо слова "мобилизация" употребляют "призыв". Если в прошлые годы он не объявлялся на оккупированных территориях, то в этом году ситуация изменилась и исключений не существует.

Хотя Владимир Путин ранее обещал, что в "новых" областях, незаконно присоединенных к России, "призыва" не будет следующих пять лет. Но традиционно не сдержал сказанного.

В 2024 году нет никакого ограничения для временно оккупированных территорий. Поэтому наша территория полноценно будет подпадать под "призыв" наших жителей в армию России, чтобы покрыть запасы пушечного мяса,

– отметил глава Запорожской ОВА.

Как избежать мобилизации

По словам Федорова, единственная возможность избежать "призыва" – выехать с оккупированных территорий, и сделать это как можно скорее. Поскольку на данный момент ни один человек не может предоставить гарантий безопасности на ВОТ.

Есть несколько путей, как выехать с оккупированной территории:

через Крым попасть в континентальную Россию. Далее два варианта: выезжать через Грузию или страны ЕС; вылетать в Молдову или Турцию;

через Мариуполь, Новоазовск попасть в континентальную Россию. Далее три варианта: двигаться к Сумщине пункту пересечения Колотиловка и сразу попасть в Украину; выезжать через Грузию или страны ЕС; вылетать в Молдову или Турцию.

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