Кроме того, громко было и в ряде других временно оккупированных населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает 24 Канал.
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В Ясиноватой был "хлопок"
Первые сообщения о "хлопке" в Ясиноватой появились около 13:27. На кадрах можно увидеть высокий столб черного густого дыма.
В Ясиноватой писали, что что-то горело / Фото из местных телеграм-каналов
По данным местных жителей этот дым видели жители всех районов оккупированного города. Кроме того, о столбе дыма сообщали и очевидцы из ряда окрестных населенных пунктов в Ясиноватую.
Дым видели и жители окрестных сел и городов: смотрите видео
Впоследствии местные телеграм-каналы начали сообщать о "хлопке" и в стороне оккупированной Авдеевки. Там также образовался огромный столб дыма, который иногда закрывал солнце в небе.
В Авдеевке также видели сильный дым / Фото из местных телеграм-каналов
Также жители временно оккупированной Макеевки и Горловки видели в небе белые следы. Вероятно, это была работа печально известной российской противовоздушной обороны.
Над Макеевкой видели белые следы в небе / Фото из местных телеграм-каналов
Сейчас ни оккупационные власти так называемой "ДНР", ни российские власти официально не сообщали, что произошло в ряде населенных пунктов Донецкой области. Также неизвестно, есть ли в результате "хлопка" пострадавшие или повреждения в Ясиноватой, Авдеевке, Горловке или Макеевке.
Над Горловкой, вероятно, работала ПВО оккупантов / Фото из местных телеграм-каналов
Ранее мощный "хлопок" был в Мариуполе
- Во временно оккупированном Мариуполе 2 мая были слышны взрывы. В конце концов стало известно, что "хлопок" прилетел в Левобережный район оккупированного города, где была стоянка техники врага.
- Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин отметил, что украинские военные попали в самый отдаленный район города. Такая возможность ВСУ свидетельствует, что они могут наносить удары по любым целям временно оккупированной Украины.
- Забавин также отметил, что у места попадания было очень большое задымление. Однако оккупанты об этом молчат.