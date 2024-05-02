Их цель – выйти на административные границы Донецкой области, впрочем, для этого россиянам необходимо захватить несколько важных населенных пунктов. Оккупация Очеретино может им существенно в этом помочь. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал Владислав Селезнев – военный эксперт.

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Россияне будут двигаться, пока их не остановят

Российским войскам удалось прорваться в поселок Очеретино, что в Донецкой области. Представитель группировки войск "Хортица" сообщил, что сейчас оккупанты закрепляются там. Украинские военные пытаются выбить врага и стабилизировать ситуацию на Авдеевском направлении.

То, что произошло в Очеретино, будет влиять на ход боевых действий, потому что, очевидно, враг спешит создавать себе плацдармы. Если говорить, о плацдарме в районе Очеретино, то есть угроза для Покровска. Именно на этом участке фронта может формироваться ударная группировка, которая будет двигаться дальше в сторону Покровска,

– пояснил Владислав Селезнев.

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Глобальная цель российской армии заключается не только в оккупации Покровска, но и дальнейшем движении в сторону Константиновки, Краматорска и Славянска.

"Враг абсолютно не скрывает своих планов по полной оккупации всей Донетчины. Для того чтобы это реализовать, ему нужно взять все крупнейшие населенные пункты и соответственно выйти к админграницам Днепропетровской области. Но мы должны понимать, что админграница вряд ли остановит путинскую армию", – отметил военный эксперт.

Россияне будут продвигаться вперед до тех пор, пока их не остановит украинская армия. Определяющим фактором, который позволит изменить ситуацию на поле боя, являются ресурсы. Если Вооруженным Силам Украины не хватит средств и сил для сдерживания врага, то с фронта может раздаваться больше неутешительных новостей.

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