Їхня мета – вийти на адміністративні кордони Донецької області, втім для цього росіянам необхідно захопити кілька важливих населених пунктів. Окупація Очеретиного може їм суттєво у цьому допомогти. Детальніше про це 24 Каналу розповів Владислав Селезньов – військовий експерт.

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Росіяни рухатимуться, поки їх не спинять

Російським військам вдалося прорватися в селище Очеретине, що на Донеччині. Речник угруповання військ "Хортиця" повідомив, що зараз окупанти закріплюються там. Українські військові намагаються вибити ворога та стабілізувати ситуацію на Авдіївському напрямку.

Те, що сталося в Очеретиному, впливатиме на перебіг бойових дій, бо, очевидно, ворог поспішає створювати собі плацдарми. Якщо говорити, про плацдарм в районі Очеретиного, то є загроза для Покровська. Саме на цій ділянці фронту може формуватися ударне угруповання, яка сунутиме далі в бік Покровська,

– пояснив Владислав Селезньов.

Очеретине на карті: дивіться детальніше

Глобальніша ціль російської армії полягає не лише в окупації Покровська, але й подальшому русі у бік Костянтинівки, Краматорська та Слов'янська.

"Ворог абсолютно не приховує своїх планів щодо повної окупації всієї Донеччини. Для того, щоб це реалізувати, йому потрібно взяти всі найбільші населені пункти та відповідно вийти до адмінкордонів Дніпропетровської області. Але ми маємо розуміти, що адмінкордон навряд чи зупинить путінську армію", – наголосив військовий експерт.

Росіяни просуватимуться вперед доти, доки їх не спинить українська армія. Визначальним чинником, який дозволить змінити ситуацію на полі бою, є ресурси. Якщо Збройним Силам України бракуватиме засобів та сил для стримування ворога, то з фронту може лунати більше невтішних новин.

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