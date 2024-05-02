Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин. Він наголосив, що біля селища тривають запеклі бої.

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Окупанти закріпилися в Очеретиному

За словами Волошина, окупантам вдалося прорватися та закріпитися в Очеретиному. Втім, частина, в якій перебуває ворог, – під вогневим контролем ЗСУ.

Щодо Очеретиного. Ворог прорвався і закріпився в цьому населеному пункті. Частина, в якій перебуває противник, перебуває під нашим вогневим контролем. Вживаються заходи, щоб його вибити звідти. Також там тривають важкі бої, проте ситуація під контролем підрозділів ЗСУ,

– повідомив речник ОСУВ "Хортиця".

Він додав, що наразі ЗСУ вживають усіх заходів щодо стабілізації обстановки на цій ділянці фронту. Українські захисники докладають усіх зусиль, щоб повернути під контроль Очеретине. За словами Волошина, для цього було введено додаткові сили й засоби резерву.

В ОСУВ "Хортиця" також повідомили, що найскладніша ситуація нині на Покровському й Курахівському напрямках – там тривають запеклі бої. За словами Волошина, на цих ділянках фронту ворог задіяв до 4 збройних бригад й планує розвинути наступ далі.

"На цих напрямках противник досяг певних тактичних успіхів, але оперативної переваги отримати він не зміг. Для посилення оборони на цих напрямках, заміни підрозділів, які зазнали втрат, із нашого боку здійснюється переміщення бригад, які відновили свою боєздатність", – розповів Волошин.

Яка ситуація на інших ділянках фронту