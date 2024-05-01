Окупанти планують подальший рух висотами після захоплення Очеретиного. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що росіяни також намагатимуться вийти на трасу, яка веде від Покровська до Костянтинівки.

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Росіяни хочуть вийти на важливу трасу

За даними аналітиків Deep State, росіяни захопили Керамік та Новокалинове, що неподалік від Очеретиного. Водночас офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ з цього приводу не було. На цій ділянці фронту російські окупанти дуже активізувалися.

Вони зробили такий собі марш-кидок вздовж залізниці від Авдіївки до Очеретиного і далі. Але зрозуміли, що удари по флангах можуть відсікти передню колону в районі Очеретиного. Тому зараз намагаються укріпити фланги – якраз оцей рух біля Кераміка, Новокалинового та трохи південніше біля Бердичів,

– зазначив Роман Світан.

Авдіївський напрямок: дивіться на карті

Головне завдання росіян – рухатися далі залізницею від Очеретиного. Якщо точніше, то вони намагатимуться вийти на трасу, яка йде від Покровська до Костянтинівки.

"Це головна траса, яку забезпечує напрямки в бік Часового Яру, Дружківки, Краматорська та Слов'янська. Вони це чудово розуміють, тому їхнє завдання вийти на цю трасу, а також рухатися далі по висотах – від Очеретиного в бік Карлівки та Курахового", – зауважив військовий експерт.

Водночас зауважимо, що на цьому напрямку за останню добу зменшилась кількість ворожих атак, натомість – збільшилася біля Часового Яру. Ймовірно, росіяни не покладають надій захопити населений пункт до інавгурації Владіміра Путіна.

Стратегічне завдання росіян

Деякі військові аналітики припускають, що росіяни планують рухатися до Покровська, аби зрештою вийти на адміністративні кордони Донецької області. Це справді доволі загрозлива перспектива.

Вийти на Покровськ вони спробують з траси Покровськ – Костянтинівка. Для них дуже важливо вийти на цю трасу, а далі вже цією трасою рухатимуться залежно від завдань: або на Костянтинівку, або на Покровськ. Або ж і туди, і туди – залежить від сил та засобів для виконання цього завдання,

– наголосив Світан.

Не секретом є те, що стратегічна ціль росіян – вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської області. Ба більше, це буквально прописано в їхній конституції.

"Приєднавши Луганську, Донецьку, Запорізьку, Херсонську області та Крим у свою конституцію – росіяни фактично розписали план військових дій на відносно ближнє майбутнє. Саме тому наступів у бік Харкова, Києва та Сум однозначно не буде. Вони виконують ту програму, яка вже прописана в конституції", – пояснив військовий експерт.

Водночас варто розуміти, що рух до адмінкордонів, наприклад, Донецької області – це десятки кілометрів. Тож для окупантів – це надскладна ціль.

Ситуація на фронті: актуально