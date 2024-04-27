Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин сказав, що росіянам таки вдалося прорватися в Очеретине. Раніше він наголошував, що ЗСУ контролюють дві третини населеного пункту.

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Ворог залучив 4 бригади

За словами Волошина, зараз вживають всіх заходів, щоб вибити росіян із населеного пункту.

Ситуація контролюється підрозділами Сил оборони,

– наголосив він.

Речник ОСУВ "Хортиця" пояснив, щоб розвинути тактичний успіх в районі Очеретиного для подальшого прориву нашої оборони, ворог залучив чотири бригади російської армії.

Назар Волошин сказав, що на Авдіївському напрямку залучили резерви.

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