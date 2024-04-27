Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин сказав, що росіянам таки вдалося прорватися в Очеретине. Раніше він наголошував, що ЗСУ контролюють дві третини населеного пункту.
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Ворог залучив 4 бригади
За словами Волошина, зараз вживають всіх заходів, щоб вибити росіян із населеного пункту.
Ситуація контролюється підрозділами Сил оборони,
– наголосив він.
Речник ОСУВ "Хортиця" пояснив, щоб розвинути тактичний успіх в районі Очеретиного для подальшого прориву нашої оборони, ворог залучив чотири бригади російської армії.
Назар Волошин сказав, що на Авдіївському напрямку залучили резерви.
47 бригада продовжує утримувати Бердичі
- Бійці 47-ї окремої механізованої бригади спростували повідомлення про захоплення росіянами селища Бердичі. Інформація про переміщення в Очеретине неправдива.
- Водночас там зазначили, що бійці можуть допомагати суміжним підрозділам. Саме тому інколи техніку 47 бригади можна помітити на інших рубежах, що, ймовірно, і сталося цього разу. Військові закликали довіряти лише перевіреній інформації.
- Також бійці наголосили, що до цього вони чотири місяці утримували позиції в районі Степового, що дало змогу не допустити оточення Авдіївки. Під час боїв за місто ворог зазнав неймовірних втрат – як у живій силі, так й в техніці. Це призвело до того, що росіяни мусили перегрупуватися й змінити напрямок удару.