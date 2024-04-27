Спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сказал, что россиянам удалось прорваться в Очеретино. Ранее он подчеркивал, что ВСУ контролируют две трети населённого пункта.
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Враг привлек 4 бригады
По словам Волошина, сейчас принимают все меры, чтобы выбить россиян из населённого пункта.
Ситуация контролируется подразделениями Сил обороны,
– подчеркнул он.
Спикер ОСУВ "Хортица" объяснил, чтобы развить тактический успех в районе Очеретино для дальнейшего прорыва нашей обороны, враг привлек четыре бригады русской армии.
Назар Волошин сказал, что на Авдеевском направлении привлекли резервы.
47 бригада продолжает удерживать Бердичи
- Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады опровергли сообщение об увлечении россиянами поселка Бердичи. Информация о перемещении в Очеретино неправдива.
- В то же время там отметили, что бойцы могут помогать смежным подразделениям. Именно поэтому иногда технику 47 бригады можно заметить на других рубежах, что, вероятно, и произошло в этот раз. Военные призывали доверять только проверенной информации.
- Также бойцы отметили, что до этого они четыре месяца удерживали позиции в районе Степного, что позволило не допустить окружения Авдеевки. Во время боев за город враг понес невероятные потери– как в живой силе, да и в технике. Это привело к тому, что россияне должны были перегруппироваться и изменить направление удара.