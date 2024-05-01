Найгарячіші напрямки – Бахмутський та Авдіївський – там захисники відбили по 33 атаки ворога. Актуально про ситуацію на фронті станом на 1 травня розповідає 24 Канал з посиланям на дані Генштабу, аналітиків ISW та онлайн-мапи DeepState.
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В Інституті вивчення війни зазначають, що українські війська відновили контроль над деякими втраченими позиціями поблизу Кремінної в ході бойових дій 30 квітня. Зокрема, Сили оборони просунулися на схід від Ямполівки, що розташована на захід від Кремінної.
Ямполівка на карті:
Також тривали позиційні бойові дії на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було. Зазначають, що російські війська здійснили прорив у центральну та південно-східну частини Кислівки (на південний схід від Куп'янська), але в ISW зафіксували лише підтверджені наступи в східній частині населеного пункту.
Російські обстріли
У ранковому звіті Генштаб повідомив, що окупнати завдали 8 ракетних та 61 авіаційний удар, а також 129 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.
Зокрема, ворог вдарив з авіації по населених пунктах: Водолаги, Ямне Сумської області; Веселе, Харків, Вовчанськ, Синьківка, Петропавлівка, Подоли Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Ямполівка, Сіверськ, Верхньокам'янське, Часів Яр, Новобахмутівка, Прогрес, Нетайлове, Желанне Перше, Невельське, Євгенівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське, Сторожеве, Велика Новосілка, Новий Комар Донецької області; Мала Токмачка Запорізької області; Миколаївка, Тягинка, Янтарне Херсонської області.
Під артилерійським вогнем перебували понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.