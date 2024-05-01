Так, за минулу добу втрати Росії зросли ще на 1120 бійців. Також наші воїни перетворили на брухт багацько техніки агресора.

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Втрати Росії на 1 травня

  • Особового складу – близько 469 840 (+1120),
  • танків – 7 312 (+5),
  • бойових броньованих машин – 14 067 (+21),
  • артилерійських систем – 12 024 (+13),
  • РСЗВ – 1 053,
  • засобів ППО – 780 (+1),
  • літаків – 348,
  • гелікоптерів – 325,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9 538 (+7),
  • крилатих ракет – 2 126,
  • кораблів/катерів – 26,
  • підводних човнів – 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16 175 (+33),
  • спеціальної техніки – 1 980 (+3).

Втрати ворога на 1 травняВтрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ