Так, за минулу добу втрати Росії зросли ще на 1120 бійців. Також наші воїни перетворили на брухт багацько техніки агресора.

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Втрати Росії на 1 травня

Особового складу – близько 469 840 (+1120),

танків – 7 312 (+5),

бойових броньованих машин – 14 067 (+21),

артилерійських систем – 12 024 (+13),

РСЗВ – 1 053,

засобів ППО – 780 (+1),

літаків – 348,

гелікоптерів – 325,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9 538 (+7),

крилатих ракет – 2 126,

кораблів/катерів – 26,

підводних човнів – 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16 175 (+33),

спеціальної техніки – 1 980 (+3).

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До речі, напередодні в ССО повідомили, що захисники уразили російську ППО на Сумському напрямку. Зокрема, два ЗРК "Бук". Як горить ворожа техніка, дивіться відео за посиланням.