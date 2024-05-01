Так, за минулу добу втрати Росії зросли ще на 1120 бійців. Також наші воїни перетворили на брухт багацько техніки агресора.
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Втрати Росії на 1 травня
- Особового складу – близько 469 840 (+1120),
- танків – 7 312 (+5),
- бойових броньованих машин – 14 067 (+21),
- артилерійських систем – 12 024 (+13),
- РСЗВ – 1 053,
- засобів ППО – 780 (+1),
- літаків – 348,
- гелікоптерів – 325,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9 538 (+7),
- крилатих ракет – 2 126,
- кораблів/катерів – 26,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16 175 (+33),
- спеціальної техніки – 1 980 (+3).
Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ