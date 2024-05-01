Так, за минувшие сутки потери России выросли еще на 1120 бойцов. Также наши воины превратили на металлолом много техники агрессора.
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Потери России на 1 мая
- Личного состава – около 469 840 (+1120),
- танков – 7 312 (+5),
- боевых бронированных машин – 14 067 (+21),
- артиллерийских систем – 12 024 (+13),
- РСЗО – 1 053,
- средств ПВО – 780 (+1),
- самолетов – 348,
- вертолетов – 325,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9 538 (+7),
- крылатых ракет – 2 126,
- кораблей/катеров – 26,
- подводных лодок – 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 16 175 (+33),
- специальной техники – 1 980 (+3).
Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ