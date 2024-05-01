Так, за минувшие сутки потери России выросли еще на 1120 бойцов. Также наши воины превратили на металлолом много техники агрессора.

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Потери России на 1 мая

Личного состава – около 469 840 (+1120),

танков – 7 312 (+5),

боевых бронированных машин – 14 067 (+21),

артиллерийских систем – 12 024 (+13),

РСЗО – 1 053,

средств ПВО – 780 (+1),

самолетов – 348,

вертолетов – 325,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9 538 (+7),

крылатых ракет – 2 126,

кораблей/катеров – 26,

подводных лодок – 1,

автомобильной техники и автоцистерн – 16 175 (+33),

специальной техники – 1 980 (+3).

Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

Кстати, накануне в ССО сообщили, что защитники поразили российскую ПВО на Сумском направлении. В частности, два ЗРК "Бук". Как горит вражеская техника, смотрите видео по ссылке.