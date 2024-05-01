Так, за минувшие сутки потери России выросли еще на 1120 бойцов. Также наши воины превратили на металлолом много техники агрессора.

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Потери России на 1 мая

  • Личного состава – около 469 840 (+1120),
  • танков – 7 312 (+5),
  • боевых бронированных машин – 14 067 (+21),
  • артиллерийских систем – 12 024 (+13),
  • РСЗО – 1 053,
  • средств ПВО – 780 (+1),
  • самолетов – 348,
  • вертолетов – 325,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9 538 (+7),
  • крылатых ракет – 2 126,
  • кораблей/катеров – 26,
  • подводных лодок – 1,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 16 175 (+33),
  • специальной техники – 1 980 (+3).

Втрати ворога на 1 травняПотери врага / Инфографика Генштаба ВСУ