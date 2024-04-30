Вочевидь російським загарбникам вкотре "не пощастило". Так, ССО уразили два російських ЗРК "Бук", які перебували на пусковій позиції. Кілька днів оператори 3-го окремого полку ССО під час розвідувальних дій виявили та також знищили зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" противника, який готувався запустити ракети.

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Завдали вогневого ураження дронами

Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ повідомило, що оператори одного з підрозділів ССО під час розвідувальних дій на Сумському напрямку виявили зенітно-ракетний комплекс "Бук", який перебував на пусковій позиції.

Повідомляється, що по ньому вдарили із безпілотника. Вже незабаром прибув ще один ЗРК, який також було успішно уражено нашими бійцями.

По ворожій цілі було завдано вогневого ураження ударними дронами. На евакуацію виведеного з ладу ЗРК прибув ще один "Бук", по якому наші оператори завдали повторного удару,

– йдеться у повідомленні.

Таким чином, як додали у Силах спеціальних операцій, загалом уражено два зенітно-ракетних комплекси росіян.

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Зауважимо, що станом на сьогодні, 30 квітня, втрати ворога сягнули понад 468 тисяч солдатів. Лише за минулу добу ворог втратив 1250 бійців.

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