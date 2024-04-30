Також неспокійно в районі Новопавлівки, Лимана, Куп'янська та на інших ділянках фронту. Загалом зафіксували 115 бойових зіткнень за добу. У цьому матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь, який вигляд має карта бойових дій станом на 30 квітня.

Дивіться також Росіяни окупували 3 села, ЗСУ звільнили острів Нестрига: як змінилася лінія фронту за тиждень

Ситуація на напрямках

Яка ситуація в районі Бахмута на Донеччині: дивіться на карті від DeepState

Що відбувається під Авдіївкою Донецької області: дивіться на карті від DeepState

Ворог штурмує позиції українських військових на Запоріжжі: дивіться на карті від DeepState

Дивіться також Чому росіяни активно тиснуть на фронті: Черник назвав головне стратегічне завдання ворога

Втрати загарбників

Українські воїни продовжують активними діями завдавати військам Росії втрат в живій силі та техніці. Захисники виснажують окупантів вздовж всієї лінії фронту.

  • Сили оборони загалом відправили на лави поранених і мертвих уже 468 720 бійців російського війська. Лише за минулу добу ворог втратив 1 250 вояків.
  • Українська армія завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу противника, як інформують в Генеральному штабі ЗСУ.
  • Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу та 2 радіолокаційних станціях російських загарбників.